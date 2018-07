Departamentos entregados en pésimas condiciones

Las imágenes de un video que muestra graves filtraciones de agua en uno de los departamentos entregados por el Gobierno la semana asada en Rosario de la Frontera, generaron duras críticas de la comunidad en general y el respaldo de algunos concejales a los vecinos propietarios de las unidades con falencias, porque los mismos dijeron que fueron amenazados por la gente del IPV para que no denuncien nada o les quitarían las unidades.

El problema se viralizó hace tres días cuando uno de los perjudicados subió a Facebook un video donde se ve claramente cómo gotea el agua de los focos de la luz.

En el video se observa, además, cómo gran cantidad de agua se filtra por el techo y las paredes de uno de los pequeños departamentos.

De fondo se escucha el llanto de un niño, mientras el líquido elemental no para de fluir de las luminarias.

Aparentemente hubo un problema con un caño. Cuando se dio aviso a la Municipalidad, de inmediato enviaron personal a hacer las reparaciones, lo que provocó que muchos quedaran sin agua en ese sector.

Luego de los inconvenientes, El Tribuno hizo un relevamiento en el lugar y los nuevos residentes, incluso una mujer que vive en el lugar de las filtraciones que mostraron el video, aseguraron que no hubo ningún problema.

Preocupación

Debido a esto algunos concejales expresaron su preocupación por lo ocurrido en el nuevo monoblock, ubicado en inmediaciones del barrio Abdala.

Uno de ellos se expresó a través de las redes sociales y dijo que había verificado otras falencias como ventanas sin vidrios, inodoros que no estaban conectados, y paredes con demasiada humedad.

Un ataque político

Por su parte, el intendente, Gustavo Solís dijo que no quiere polemizar y se limitó a resumir que los cuestionamientos al estado de los departamentos deben a un “ataque político”.

“Las viviendas estaban en condiciones de ser entregadas y por eso se hizo el certificado final de obra, como toda casa que construye el IPV. Se hizo una reunión previa en la que se firmaron las actas correspondientes, en las que se les aclara a las personas que cualquier inconveniente que pudieran tener deben informarlo”, manifestó el jefe comunal.

“Cuando me enteré fuimos a verificar y se hicieron reparaciones”, concluyó Solís.