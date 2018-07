Tiroteo en Toronto deja dos muertos y 13 heridos

La Policía de Toronto reportó anoche un tiroteo frente a un restaurante que ha dejado dos muertos, incluyendo al tirador, y 13 personas heridas.

El suceso se produjo en un restaurante en el barrio de Riverdale de Toronto, la mayor ciudad de Canadá.

Paramédicos indicaron que entre los heridos de bala, que fueron trasladados al hospital, se encuentra un niño y una joven.

NEW: Video shows gunman opening fire in busy Toronto neighborhood, shooting at least 9 people before killing himself pic.twitter.com/FOvq2pscTc