Honestidad brutal: Le depositaron 1 millón de dólares por error y los devolvió

Un banco depositó por error más de un US$1 millón en la cuenta de una mujer en Boston, Estados Unidos, quien devolvió el dinero. La entidad TD Ameritrade transfirió a la cuenta de Ellen Fleming el monto de US$1.101.740,75 al confundirla con una clienta con el mismo nombre, pero que vive en Florida.

“Tenés que aprovechar cada oportunidad que se te ofrezca pensé en un momento, pero eso parecía una oportunidad que me podía llevar a la cárcel, por lo que no valía la pena”, explicó Fleming.

A bank account that I had $50 in had over $1 million dollars deposited into it. A banker made a HUGE mistake and confused me with another Ellen Fleming. I was rich for 10 mins & I can tell you, life was in fact better. I'm now humbled from loosing all my money. pic.twitter.com/skwlbUodTY