Claudia Piñeiro: "Hay que darle una solución a esas mujeres que, de todos modos, se van a hacer un aborto"

La escritora Claudia Piñeiro quien lleva adelante, junto a otras personalidades de distintos ámbitos de la cultura a nivel nacional, la discusión por la interrupción voluntaria del embarazo, habló con El Tribuno y expuso su punto de vista a favor de la legalización del aborto.

Para la escritora el proyecto, que ya tiene media sanción en Diputados, "tiene que ser ley porque es una cuestión de salud publica". "Hay un montón de mujeres que abortan, abortaron y abortarán, si la ley no sale esas mujeres no van a dejar de abortar, a lo mejor ahora, que mucha gente que antes se oponía a la educación sexual en las colegios y ahora no se opone para evitar el aborto, me parece genial y me parece que eso va a bajar la cantidad de abortos ojalá que así sea, pero igual va a seguir habiendo abortos no lo va a eliminar", y continuó "entonces hay que darle una solución a esas mujeres que de todos modos se van a hacer un aborto y que a veces, si son mujeres que tienen dinero van a a ir a una clínica, lo van a pagar lo van a hacer con los mismos médicos que dicen en cámara que no habría que aprobar la ley, y por otro lado, está la mujer que se va a clavar una aguja de tejer o va a usar el Misoprostol, que va a conseguirlo de alguna manera y se puede infectar, desangrar. No hay derecho que el Estado abandone a esas mujeres, ellas tienen que estar acompañadas por el Estado".

Piñeiro se refirió también a la campaña por parte de un grupo de militantes "pro-vida" que convocaron a boicotear su presencia en un evento organizado por una prepaga, "(...) hay un punto en el cual es muy difícil continuar el debate, que tiene que ver con las creencias y con la creencias sobre todo religiosas" y dice, "yo respeto mucha que en esta provincia hay mucha gente de fe católica, de fe evangelista también, pero conozco muchas mujeres católicas que están a favor del aborto legal seguro y gratuito, pero entiendo que desde la religión se baja un discurso muy en contra del aborto por la cuestión de que se está matando a un inocente, obviamente las mujeres que estamos de acuerdo con la ley de interrupción voluntaria del embarazo no pensamos que eso es un bebé y que eso es una madre, sino que es un embrión y que una mujer tiene derecho a planear su vida...".

Mirá el video:

