La hija de Facundo Saravia explotó contra el programa de Andy Kusnetzoff

Un debate sobre la legalización del aborto, el fundamentalismo de algunos gobernantes y la influencia que la Iglesia tiene como institución en el país generó una polémica inusitada en las últimas horas.

Es que, el sábado, el folclorista Facundo Saravia (57) fue el único invitado de PH Podemos Hablar que no acompañó el pensamiento del resto: despenalizar la interrupción voluntaria de los embarazos.

Y, este lunes, la hija del cantante, Martina, más conocida en Instagram como Tupi, se volcó a las redes sociales para criticar el trato que le dieron a su padre en el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff (47).

En detalle, el reconocido músico de folclore argentino dijo: "Es un tema muy complicado y respeto lo que cada uno opina. Yo siento que estoy a favor de la vida".

Para ese momento, buena parte de los presentes, entre quienes se encontraban Sebastián Wainraich (44), Verónica Llinás (57), Flavio Azzaro (32), Julieta Ortega (45) y Catherine Fulop (53), le aclararon a Facundo que ellos también están a favor de la vida.

"No, sí, es que yo crecí con esta idea que desde el momento en que se hace la concepción una mujer está embarazada, Muchas veces me pregunté cuando una chica es violada y queda embarazada y ahí sí siento que estaría a favor de lo que se habla acá", intentó reforzar su postura el famoso cantautor.

Entonces, en medio de su descargo, Saravia opinó que en este debate "se descalifica si uno se para en un lugar diferente al otro" y que es "un tema muy delicado".

Llinás intentó profundizar su discurso y el opositor a esta controvertida ley la escuchó con atención pero ya no pudo volver a hablar, se quedó callado, y eso, al parecer, indignó a su hija.

"Ayer en el programa Podemos Hablar de Andy Kusnetzoff no le dieron a mi papá el lugar para expresarse y dar su opinión. Más allá de mi punto de vista personal, creo que no tiene mucho sentido el nombre del programa si después van a caer en el proselitismo y no respetan ni dan lugar a que se expresen", escribió Martina en una historia de Instagram.

Bajo el lema "aprendamos a respetarnos", la travel blogger, tal como ella se define en las redes, comenzó a compartir algunos de los mensajes a su favor que le iban llegando y conforme juntaba fuerzas siguió su descargo.

"La gente cree que por hablar más fuerte tiene la razón y mi papá fue muy respetuoso en sus formas. Más allá de la opinión que pueda tener cualquiera, el respeto no se tiene que perder nunca. Mostró su grandeza en su silencio", sumó enojada.

"Lección del día: podés tener la opinión que te pinte pero no hay necesidad de ningunear, hablar con superioridad y faltar el respeto a nadie (más siendo una persona muy grande). Papá fue demasiado grande para esa mesa.

En tanto, en un tercer mensaje, la it girl completó: "Lección del día: podés tener la opinión que te pinte pero no hay necesidad de ningunear, hablar con superioridad y faltar el respeto a nadie (más siendo una persona muy grande). Papá fue demasiado grande para esa mesa. Y agradezco haber nacido en esta familia que me enseña día a día lo que es el respeto".

"Piba agradecé que hoy tenés tus 5' (minutos) de fama porque anoche mostraron tu Instagram para que hoy factures un poco más sino serías 'alguien opinó qué...'", le dijo un usuario. Y, lejos de quedarse callada, ella le respondió con firmeza.

"No necesito mis 5' de fama, señor 'x'. No me interesa, soy simplemente una hija que da su opinión acerca de algo que no condice para nada con la educación que recibí", agregó.

Y ya en un último párrafo, cerró: "Más allá de que en el programa en vez de mostrar la tremenda trayectoria de 45 años de mi papá, de la cual estoy muy orgullosa, cuando llegó el momento de hablar de él decidieron mostrar una foto mía en la playa, en bikini, como la 'hija sexy' con comentarios muy incómodos para él y para mí".

Fuente Clarín