Vespucio se quedó con la primera final en la Liga Departamental

En casa solo sirve ganar. Social Vespucio no dejó pasar la oportunidad de local y cosechó una victoria fundamental para sus aspiraciones, al vencer a Unión Madereros por 1 a 0, en la final de ida del torneo de la Liga Departamental.

No fue la mejor versión futbolística que mostraron ambos equipos, aunque lo importante aquí en Vespucio era ganar a como dé lugar, porque el próximo fin de semana definirá la serie de visitante. La diferencia es mínima, obviamente no le asegura nada, solo tener cierta tranquilidad para jugar la revancha.

Las tribunas del estadio estuvieron repletas de simpatizantes de ambos equipos, quienes desplegaron un gran colorido, alentaron con banderas, bombos y trompetas. Una verdadera fiesta que disfrutaron los fanáticos del fútbol.

El espectáculo en el campo de juego no fue bueno, las imprecisiones estuvieron a la orden del día, ninguno quiso arriesgar más de la cuenta por miedo a equivocarse.

En el inicio de partido Marederos intentó tener la posesión de la pelota por medio de Diego Julián Rojas, quien se asoció con Gonzalo Torres para abastecer a Pablo Carreras. No lo logró.

Social Vespucio neutralizó el mediocampo rival con una buena labor de Matías Ortiz y Jonas Paz.

Con mayor determinación el local buscó la ventaja, pese a quedar diezmado a los 30 minutos por la expulsión de Leandro Aracena.

En el complemento Vespucio salió a presionar y logró abrir el marcador de pelota parada (2’), Nicolás Durán, la figura del partido, la mandó a guardar con gran categoría.

Madereros intentó reaccionar pero careció de ideas, fue más ganas de juego. Como si no fuera poco a los 25’ Esteban Ramírez vio el acrílico rojo.

En definitiva, sin mucho fútbol, pero con un enorme compromiso, lo que requiere una final, al equipo de Ángel López le alcanzó para quedarse con los primeros 90 minutos de juego.

Esta apasionante final se definirá el domingo en el estadio de Unión Madereros, de donde saldrá el ganador de la primera mitad del torneo y el primer finalista del campeonato de la Liga Departamental.

Vespucio formó con: M. Ramírez, L. Aracena, J. Fernández, A. Sánchez, M. Ortiz, J. López, P. Vílchez, R. Pericón, J. P. Saavedra, J. Paz, N. Durán. DT: Ángel López.

Madereros formó con: J. Barroso, S. Rea, L. Barba, F. Villa, J. Rojas, A. Ruiz, E. Ramírez, C. Franco, P. Carrera, C. Tarquez, G. Torres. DT: Ramón Ramírez.