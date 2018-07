Urtubey sobre las retenciones: "El país necesita sostener las reglas de juego"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se manifestó hoy a favor de mantener el proceso de reducción de las retenciones a la soja y consideró que los derechos de exportación no sirven para "incentivar" el comercio internacional.

Fue al dialogar con la prensa en el stand de la provincia norteña en la Exposición Rural de Palermo, donde advirtió que "no se pueden tomar decisiones sin tomar en cuenta el tiempo que te toca vivir".

"En la Argentina actual que tenemos esta vulnerabilidad en materia de política económica hay que hacer dos cosas, la primera que ya se está encarando y que es vital, reducir el déficit fiscal y la segunda, mejorar nuestra balanza comercial", dijo.

Explicó que "para eso la Argentina tiene que incentivar la exportación, si detenés el proceso de reducción de retenciones lo que va a hacer es desincentivar exportaciones y si hacés eso vas a terminar generando un conflicto peor todavía, va a haber menores divisas y la balanza comercial va a dar peor".

"Yo creo que hay que continuar en la baja de retenciones porque lo que hay que hacer incentivar más exportaciones e importar menos y la manera de hacerlo justamente es generar incentivos y no castigos", determinó el mandatario salteño.

Apoyo al Gobierno nacional

Ante una consulta de NA, Urtubey rehusó definirse como "un aliado del Gobierno", pero dijo que va a "apoyar" a la administración que lidera Mauricio Macri y dialogar con la "oposición y con otros que piensan distinto", como es el caso de la ex mandataria Cristina Kirchner con quien consideró que "no podría armar un espacio común".

"Hay que construir certezas, eso es lo que necesita la Argentina. Nosotros desde nuestro lugar queremos ayudar al Gobierno aun desde la oposición para que las cosas salgan lo mejor posible y construir una alternativa superadora", aseguró.

En otro sentido, sostuvo que no habló "de candidaturas con nadie" y aclaró que Florencio Randazzo estuvo en Salta de vacaciones y que estuvieron hablando porque tienen la coincidencia de que "la Argentina necesita salir de esta grieta que nos está haciendo mal".

Respecto de la intervención de las Fuerzas Armadas en Seguridad interior consignó: "Hay que revisar la legislación que tenemos en la Argentina, hoy la Ley de Seguridad anterior, habilita, funcionando el Consejo de Seguridad Interior, a la coordinación de fuerzas y logística en materia de Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad de las provincias. Se puede hacer", señaló, como gobernador de una provincia fronteriza.