Simeone chicaneó al Barça y al Real por las exorbitantes inversiones

La chicana de Diego Simeone a Barcelona y Real Madrid por sus exorbitantes inversiones en los mercados de pases dejó mal parado a los principales equipos españoles.

Así el director técnico del Atlético Madrid explicó cuáles son las herramientas que emplea para darle batalla al poder de los gigantes de España.

De esta manera y en el umbral de una nueva Liga de España, en la previa del inicio de una nueva edición de la Champions League, Diego Simeone vuelve a alzar la guardia con su Atlético Madrid. “Si hay una cosa que soy, es muy cabezón. Si quiero algo, lo busco, y no paro hasta que lo consigo”, se autodefinió en una entrevista con la revista The Coaches Voice. Por eso, el director técnico vencedor de la última Europa League sueña a pesar de que asegura que “ganar la Liga compitiendo con el Real Madrid y el Barcelona es casi imposible”.

En ese sentido, Simeone, de 48 años, lanzó un dardo con veneno a los dos clubes más poderosos de España. Sin mencionarlos, solo con describir costumbres de mercado. “Nosotros no tenemos las opciones de los equipos superpoderosos de gastar 150 o 200 millones en un jugador, en el Atleti tenemos que ser creativos”, apuntó y le acertó a los gigantes.

En ese contexto, por ejemplo, el Colchonero viene de incorporar al francés Thomas Lemar, proveniente de Mónaco y potencial socio de Antoine Griezmann, en 70 millones de euros.

“Lo mejor es mejorar a tus jugadores. Por supuesto que todos queremos ser campeones, pero el mejor título es ver a jugadores como Koke, Lucas o Correa que van creciendo”, reveló otro de sus secretos para achicar el margen de diferencia que marcan los millones.

“Con trabajo duro, continuidad y constancia conseguimos competir; también con grandes jugadores porque sin ellos no podríamos haberlo logrado”, refrendó. Para coronar un estilo, tal vez, al Cholo le faltó sumar una Champions League a las vitrinas del Atlético: vale recordar que dos veces quedó en la puerta; en ambas, Real Madrid lo venció en la final.