Aborto: desestiman el pedido de impugnar la exposición del ministro Rubinstein

Dos senadores formalizaron un pedido de impugnación sobre el ministro de Salud Adolfo Rubinstein para que el funcionario no exponga este martes en el Senado sobre el aborto. Sin embargo, el planteo fue desestimado.

Se trata de María Cristina del Valle Fiore Viñuales (Partido Renovador-Salta) y Guillermo Snopek (Justicialista-Jujuy). Los senadores elevaron una carta a Mario Fiad, titular de la Comisión de Salud del Senado, para que impedir la intervención como orador” de Rubinstein. En diálogo con Clarín, Fiad confirmó esta noche que la impugnación fue desestimada.

Según informó el sitio El Parlamentario, estos senadores rechazan la presencia de Rubinstein al considerar una “participación activa” del funcionario a favor de la legalización del aborto, a la vez que criticaron las “posibles influencias que el Poder Ejecutivo pueda pretender realizar en la toma de decisión de los legisladores”.

Desde su cuenta de Twitter, Fiore confirmó: "No objetamos a ningún expositor, respetamos todas las posturas y no pretendemos obstaculizar el debate. Lo que no podemos permitir es que se opere y presione desde el Ejecutivo a senadores. Ya vimos este accionar en Diputados por lo que formulamos impugnación a Rubinstein".

En una intervención realizada en el anexo del Senado el pasado 4 de julio, Rubinstein expuso: "En la Argentina se está hablando de un tema del que no se había podido hablar en las últimas décadas, desde el regreso de la democracia: estamos ante una oportunidad política impresionante".

Y sumó: "El aborto seguro es una premisa fundamental en el paquete de servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos. Toda la sociedad lo está discutiendo en forma transversal, en una especie de batalla por la ampliación de derechos".

El titular de la cartera de Salud compartió esa jornada panel en la presentación del último informe de la Comisión Guttmacher-Lancet sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos.