Zárate: “Rosario Central no es River, tenemos muchas chances”

Leandro Zárate, al igual que sus compañeros del plantel de Juventud Antoniana, vieron por televisión el partido en el que River Plate vapuleaba a un golpeado Central Norte y dejaba desnudas las gigantescas diferencias entre la realidad de la elite del fútbol argentino y los golpeados torneos federales. Por ello saben que deben ser cautos. Sin embargo, en diálogo con El Tribuno, la Chancha no pudo evitar trazar una comparación entre el rival del cuervo y el que tendrá en frente el santo, sin sacarle méritos, claro; como así también la comparación con el acérrimo rival del antoniano.

El delantero cordobés dijo que el plantel antoniano no tiene miedo de quedar expuesto como el azabache, se aferró a otros antecedentes de equipos de Primera que sucumbieron en la actual Copa Argentina con rivales de categorías menores y no titubeó al considerar que el batacazo es posible.

“Nos estamos preparando bien. Somos pocos los jugadores que quedamos de la temporada pasada, se armó un plantel nuevo, tenemos un plantel con muchos chicos jóvenes y hay expectativas. Estamos enfocados en Rosario Central. Va a ser muy complicado, ya vimos la diferencia abismal que hubo entre River y Central Norte, pero también sabemos que Rosario Central no es River y nosotros también tenemos con qué hacerle frente, tenemos muchas posibilidades de un batacazo. Enfrentaremos a un equipo de gran experiencia y jerarquía, pero a la ilusión la tenemos. Queremos principalmente que Juventud deje una buena imagen en un partido que será televisado y que para muchos de nosotros será el más importante de la carrera”, se despachó la Chancha, dejando en claro que el santo no quiere ser abochornado ante todo un país.

“Sabemos que enfrentaremos a un equipo de Primera que jugó tres finales de Copa Argentina, pero nosotros sentimos que no somos ni más ni menos que nadie. No desconocemos la clase del rival. No tememos que pueda pasarnos lo que le pasó a Central Norte: daremos la cara, haremos nuestro juego, trataremos de que no nos conviertan temprano, si aguantamos el ritmo los primeros minutos ellos pueden desesperarse, porque la obligación es de ellos y nosotros tenemos más para ganar que para perder. Juventud tiene con qué hacerle frente a un equipo importante”, ahondó el atacante del santo, para luego advertir y bajar los decibeles.

“Eso sí, tenemos que ser realistas y saber que de igual a igual no podemos jugarles. Ellos vienen de una pretemporada de un mes y nosotros trabajamos hace dos semanas, la preparación es otra, jugarle de igual a igual es imposible. Tenemos que pensar en convertir primero nosotros y ver cómo se da el partido. Tampoco tenemos en la cabeza salir a defender. Esto es fútbol y a veces la lógica no se da. Los chicos se están matando por jugar este partido, porque tienen todo por mostrar, en el interior tenemos pocas posibilidades de mostrarnos contra un grande y este partido será especial tanto para los más grandes, que sabemos que ya se nos termina la carrera, como para los chicos que arrancan”.