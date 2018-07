Duro discurso de Moyano contra el Gobierno: "Vienen por todo"

Hugo Moyano fue duro con el Gobierno de Mauricio Macri. En la conferencia de prensa que brindó este mediodía, apuntó contra el modelo económico, el descontento social y sobre todo, respondió por la multa de 810 millones de pesos que le impuso el Ministerio de Trabajo por incumplir una conciliación obligatorio impuesta en diciembre del año pasado.

Tras encabezar una reunión del Consejo Directivo de la Federación de Camioneros para analizar la millonaria multa, Moyano cuestionó "la falta de sentido común de esa multa aplicada", medida que consideró que "tiene un objetivo político". "Nos tienen de enemigos porque no pudieron aplicar la reforma laboral, que quiere retrotraernos al preperonismo, la esclavitud laboral, sacarnos todos los derechos, y por romper el techo del 15 por ciento que quería el Gobierno", agregó al respecto.

En conferencia de prensa en la sede del gremio, en el barrio porteño de Constitución, el exsecretario general de la CGT sostuvo también que "quieren por todos los medios doblegar a la institución, a quien les habla. Quieren doblegarme, es una realidad. Que nos inspecciones, busquen lo que busquen no nos van a doblegar".

"Si el Gobierno quiere insistir, que lo haga. No tengo miedo. Hagan lo que hagan. Si me quieren meter en cana, que lo hagan. Nosotros priorizamos la dignidad de los trabajadores y de los dirigentes", agregó el referente sindical.

Fuente: Crónica