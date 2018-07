Benedetto volvió a Buenos Aires a hacerse estudios

Darío Benedetto arribó este martes a Buenos Aires y quedó a la espera de los estudios para conocer el grado de la molestia muscular sufrida en el amistoso entre Boca e Independiente Medellín, aunque remarcó que “lo importante es que la rodilla no tiene nada”.

El delantero, que estuvo más de ocho meses afuera de las canchas por la rotura de los ligamentos de la pierna derecha, ingresó en el segundo tiempo del encuentro ante los colombianos y en la última jugada, cuando realizó un “pique para buscar la pelota, salió el arquero” y sintió “el dolor”.

La molestia fue en el tríceps sural de la pierna izquierda y, según explicó Benedetto, la decisión de retornar a Buenos Aires antes que el resto del plantel radicó en no “perder” posibles días de recuperación.

“La rodilla está diez puntos, son molestias musculares lógicas. Volví porque se perdía tiempo quedándome cuatro días más, sabiendo que no me iba a arriesgar a jugar el amistoso que quedaba (ante Colorado Rapids). Entonces decidí venir para hacerme estudios y seguir recuperandome”, explicó en declaraciones a la prensa.

Y agregó: “Vi que se publicaron muchas cosas, pero la rodilla, que es lo más importante y lo que más me interesa, no tiene nada. De hecho la molestia es del lado izquierdo, la otra pierna que me rompí los ligamentos”.