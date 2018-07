Preparados, listos... Ya llega la nueva edición de ShowMatch

Solo un par de semanas restan para el inicio del programa de Marcelo Tinelli que como cada año promete dar pelea en el liderazgo sobre la pantalla en el prime time.

Entre las nuevas jurados y el deseo de contar con Luis Miguel, la producción propuso una voz más para calificar la actuación de las parejas de bailarines, ya que al igual que en el Mundial de Rusia, la competencia contará con la ayuda del VAR (por sus siglas, Video Assistant Referee).

De esto conversó con El Tribuno, Sabrina Sansone la coach salteña que por tercer año será parte de la partida. Esta vez llega dirigiendo a la brasileña Anamá Ferreira que junto a Joel Ledesma intentarán conseguir los mejores puntos y conquistar al público para permanecer en el certamen.

Para la directora de Salta Danza (academia artística ubicada en 12 de Octubre esquina Alvear) será un nuevo desafío luego del agitado paso por el Bailando 2017 con Gladys “La Bomba Tucumana”.

“Con Anamá, todo es distinto porque es otra persona, otro cuerpo, otra forma de moverse. Pero comenzamos muy bien porque ella está contenta y predispuesta cien por cien, tiene buena energía, buena onda y tiene muchas ganas”, sostuvo Sansone quien además agregó que a Gladys se la comió el personaje, yo voy a seguir insistiendo que es muy buena persona, creo que el bailando genera muchas cosas cuando estás ahí adentro, y a ella le jugó en contra, se volvió una “bomba”, terminamos complicadas, pero ahora vamos por lo nuevo”.

Por supuesto, que además, la salteña destaca que fue gracias a la exposición que adquirió mayor experiencia por lo que ahora se siente más relajada y segura.

Y si bien es un nuevo desafío volver a trabajar con alguien que no tiene experiencia de baile la coach preferiría poder demostrar más su trabajo y no tener que limitarse a los pasos básicos y a lo que le salgan al famoso. “Me encantaría alguien con quien yo pueda trabajar. Para mi el hecho de trabajar con gente que no sabe bailar es mucho más complicado”, aclaró Sansone y develó que fue la misma Anamá quien la pidió de coach por la paciencia que vio le tuvo a Gladys el año pasado.

El VAR y el jurado

Respecto al nuevo jurado la coach consideró “genial” la incorporación de las dos nuevas figuras, Florencia Peña y Laurita Fernández. “Flor tiene mucha comedia musical encima es multifacética y es una actriz de primer nivel. Y de Laurita me parece super merecido porque tiene como 10 años de experiencia en la pista y ha pasado por un montón de situaciones que la expusieron. Y me parece que va a haber menos agresión ahora que no va a estar Moria, que si bien la respeto, ella agredía e iba mucho al conflicto”.

El sistema VAR que tuvo gran protagonismo en la Copa del Mundo llegará a la famosa pista de baile para impartir justicia y será dirigido por Lourdes Sánchez, tal cual contaron en el programa Los Ángeles de la Mañana.

“Es un ingrediente divertido, creo que Lourdes puede estar más del lado de los coach, como para ver si el jurado nos está evaluando bien o mal. Ahora habrá que ver los conflictos que se puedan armar entre Lourdes y Laurita. Todo lo que sume es bueno y le va a dar otra dinámica”, puntualizó la coach.

Luis Miguel

En el debut de “Los especialistas del show”, el programa de Marcelo Polino, el propio Tinelli dejó en evidencia que junto a la productora están trabajando para convencer a Luis Miguel de que esté en la pista, como una de las apuestas fuertes.

En medio del gran éxito por la serie acerca de la vida del cantante, Tinelli admitió: “Me encantaría tenerlo en el programa”. Además, recordó cuando estuvo en Ritmo de la Noche en 1992, programa que conducía en la pantalla chica.