Las Leonas van por otra alegría en el Mundial

Las Leonas, el seleccionado argentino de hockey femenino sobre césped, y Alemania se medirán hoy, desde las 14, hora de Argentina, en el marco de la segunda fecha del grupo C de la Copa del Mundo Londres 2018. El juego mundialista se podrá ver por la pantalla de ESPN 2.

Las dirigidas por Agustín Corradini llegan tras golear a España 6-2 en el debut, el pasado sábado, con goles de Julieta Jankunas, Paula Ortiz (2), Agustina Albertario, Delfina Merino y Noel Barrionuevo.

En tanto que Alemania también ganó su respectivo encuentro vs. Sudáfrica (3-1).

Las Leonas juegan su primer Mundial sin la presencia de su máxima figura, la ya retirada Luciana Aymar. Terceras en el ranking mundial, las argentinas integran el grupo C junto con España, Sudáfrica y Alemania.

El formato del campeonato es de cuatro zonas integradas por cuatro equipos cada una, donde los primeros clasificarán directamente a los cuartos de final, mientras que los segundos y terceros de cada uno de los grupos jugarán un partido de clasificación hacia los cuartos de final.

El grupo A, en tanto, lo conforman Holanda, defensor del título y número uno del ranking, China (8°), Corea (9°) e Italia (17°).

Del grupo B participarán Inglaterra (2°), Estados Unidos (7°), India (10°) e Irlanda (16°), mientras que el grupo D está integrado por Australia (4°), Nueva Zelanda (5°), Japón (12°) y Bélgica (13°).

Después del duelo ante las alemanas, Argentina cerrará la fase de grupos el sábado 28 de este mes, desde las 10, frente a Sudáfrica.

En el Parque Olímpico

Todos los partidos se desarrollan en el sintético del Lee Valley Hockey and Tennis Centre, que se encuentra situado en el Parque Olímpico Reina Isabel. En Londres, Argentina buscará conseguir el tercer título de su historia, tras las consagraciones en Perth (Australia) 2002 y Rosario (Santa Fe, Argentina) 2010.