Enterate: cuánto cobró Luis Miguel para contar su vida en la serie

El éxito de Luis Miguel, la serie rebasó las expectativas y generó ganancias para los inversionistas involucrados, aseguró al diario La Reforma el empresario Carlos Bremer, quien es parte del grupo detrás de la producción de la serie.

Por narrar su vida en la serie, el cantante recibió como pago más de $5 millones de dólares, reveló el presidente de VALUE Grupo Financiero: “Más les vale que abran bien la cartera (a Netflix) porque para ganar-ganar, hay que pagar. Si yo fuera él (Luis Miguel) no aceptaría menos de $10 millones de dólares, a él le pagaron por la primera temporada más de $5 millones de dólares (…) Creo que no se debe aceptar nada menor al doble o al triple”, añadió Bremer al respecto de la realización de una segunda temporada.

“Yo digo que es cien por ciento que sí se hace la segunda temporada, es un proyecto en el que todos ganan (…) Netflix gana, los fans ganan, los millennials ganan, Luis Miguel gana, todos ganamos, pero de que hay que negociar bien, hay que negociar”, confirmó el inversionista que es parte del grupo de empresarios que apoyaron al cantante.

Asimismo, el empresario confesó que dentro de las negociaciones también se encuentran Diego Boneta y Óscar Jaenada: “Estaban batallando con Boneta, pero no deben batallar porque para Boneta puede ser también muy valioso. Y si Boneta no quiere, pues traemos otro. Claro, también que Boneta cobre más, tiene derecho. Pero de que tiene que haber una segunda temporada, obviamente, ¿cómo no va haber?”, enfatizó.