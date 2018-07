Gimnasia y Cachorros marcan la diferencia en las inferiores

Dos clubes comienzan a marcar la diferencia en las tablas de posiciones tras disputarse la 15° fecha de las divisiones inferiores de la Liga Salteña.

En la tercera división, Gimnasia y Tiro, dirigido por Sergio Maza, derrotó a su escolta San Martín por 3 a 1 y le sacó cuatro puntos en la cima.

El que aprovecho la derrota del elenco del oeste fue Cachorros, que se impuso 6 a 1 sobre Peñarol.

En la cuarta, el albo mantiene la punta gracias al triunfo por 6 a 1 frente al elenco del oeste pero su escolta, Cachorros, no le pierde pisada y sigue a tres puntos tras su gran goleada por 9 a 1 frente a Peñarol.

En quinta, es Sanidad el que mira a todos desde arriba tras su victoria por 4 a 1 sobre Pellegrini, pero Gimnasia lo sigue muy de cerca, a solo dos puntos gracias a su triunfo por 2 a 0 frente San Martín.

En sexta división, aparece Central Norte en la cima pero al quedar libre el fin de semana se le acercaron sus dos escoltas, Juventud y Sanidad, a solo un punto, tras sus goleadas 7 a 0 a Atlas y 6 a 2 a Pellegrini, respectivamente.

En la séptima, Cachorros vapuleó 13 a 0 a Peñarol y se mantiene en lo más alto. A solo dos puntos lo sigue Juventud Antoniana que no quiso ser menos y también goleó 11 a 1 a Deportivo Atlas.

En la octava, el tricolor mantiene los cinco puntos de diferencia en la punta tras su goleada por 19 a 0 sobre Peñarol, que significó la victoria más abultada de la fecha. Su único escolta es Juventud Antoniana que postergó su partido con Deportivo Atlas.

Por último, en novena hay tres líderes, Cachorros, Libertad y Juventud Antoniana. El tricolor le ganó 16 a 0 a Peñarol, el gaucho hizo lo propio con Primavera al vencerlo por 4 a 0 y el santo no fue menos y venció por la mínima a Atlas.

Entre otras goleadas que se destacaron en la fecha, la cuarta de Mitre le ganó 13 a 0 a Atlético Salta y en la quinta, Cachorros derrotó 14 a 0 a Peñarol.

Como dato curioso, no hubo ningún empate sin goles en esta jornada.

Resultados:

TERCERA

Gimnasia 3 - San Martín 1

Atlas 1 - Juventud 9

Cachorros 6 - Peñarol 1

Pellegrini 3 - Sanidad 1

Libertad 1 - Primavera 3

Camioneros 2 - S. Antonio 0

Mitre 4 - Atlético Salta 4

Unión 1 - San Francisco 6

CUARTA

Gimnasia 6 - San Martín 1

Atlas 3 - Juventud 4

Cachorros 9 - Peñarol 0

Pellegrini 2 - Sanidad 2

Libertad 3 - Primavera 1

Camioneros 7 - S. Antonio 2

Mitre 13 - Atlético Salta 0

Unión 2 - San Francisco 5

QUINTA

Gimnasia 2 - San Martín 0

Atlas 0 - Juventud 11

Cachorros 14 - Peñarol 0

Pellegrini 1 - Sanidad 4

Libertad 5 - Primavera 1

Camioneros 1 - S. Antonio 0

Mitre 4 - Atlético Salta 1

Unión 5 - San Francisco 0

SEXTA

Gimnasia 6 - San Martín 2

Atlas 0 - Juventud 7

Cachorros 1 - Peñarol 0

Sanidad 2 - Pellegrini 6

Libertad 3 - Libertad 0

Camioneros 0 - S. Antonio 1

Mitre 1 - Atlético Salta 1

Unión 1 - San Francisco 5

SÉPTIMA

San Martín 0 - Gimnasia 2

Juventud 11 - Atlas 1

Peñarol 0 - Cachorros 13

Sanidad 1 - Pellegrini 3

Primavera 0 - Libertad 6

S. Antonio 1 - Camioneros 1

Atlético Salta 0 - Mitre 10

Unión - San Francisco (PEN)

OCTAVA

San Martín 0 - Gimnasia 2

Juventud - Atlas (PEN)

Peñarol 0 - Cachorros 19

Sanidad 5 - Pellegrini 1

Primavera 0 - Libertad 6

S. Antonio 2 - Camioneros 0

Atlético Salta 2 - Mitre 2

San Francisco 1 - Unión 0

NOVENA

San Martín 0 - Gimnasia 2

Juventud 1 - Atlas 0

Peñarol 0 - Cachorros 16

Sanidad 6 - Pellegrini 1

Primavera 0 - Libertad 4

S. Antonio 0 - Camioneros 1

Atlético Salta 0 - Mitre 1

San Francisco 1 - Unión 5



Las posiciones:

TERCERA

Gimnasia 39; San Martín 35; Cachorros 32; Camioneros 29; Mitre 27; Pellegrini 23; San Antonio 21; Central Norte, San Francisco y Juventud 17; Libertad y Primavera 16; Sanidad 13; Atl. Salta 8; Unión y Atlas 6 y Peñarol 5.

CUARTA

Gimnasia 35; Cachorros 32; Camioneros y San Antonio 29; Sanidad y Juventud 28; Mitre 24; Central Norte 23; Pellegrini y San Francisco 18; Libertad y San Martín 14; Peñarol 11; Primavera, Atlas y Unión 7; Atl. Salta 3.

QUINTA

Sanidad 39; Gimnasia 37; Juventud 36; Central Norte 31; San Martín 30; Libertad 29; Unión 28; Cachorros 27; Camioneros 18; Mitre 16; San Antonio 15; Pellegrini y Atlas 12; Primavera 9; Atl. Salta 6; Peñarol 3 y San Francisco 0.

SEXTA

Central Norte 35; Juventud y Sandidad 34; Gimnasia 33; Cachorros 30; Pellegrini 26; San Martín 24; Libertad 23; San Francisco 21; Mitre 17; San Antonio 14; Unión 13; Camioneros y Atl. Salta 10; Primavera y Peñarol 8 y Atlas 2.

SÉPTIMA

Cachorros 36; Juventud 34; Gimnasia y Central Norte 32; Libertad 29; Sanidad y Mitre 26; Unión 20; San Antonio 19; Pellegrini 17; San Martín 16; Primavera 13; Atlas 12; Camioneros y San Francisco 9; Peñarol 5 y Atl. Salta 0.

OCTAVA

Cachorros 37; Juventud 32; Mitre 31; Central Norte 30; Gimnasia 26; San Martín 25; Sanidad 24; Atl. Salta 19; Libertad 18; San Francisco y Pellegrini 14; Camioneros y San Antonio 13; Primavera 12; Unión y Atlas 4 y Peñarol 0.

NOVENA

Cachorros, Libertad y Juventud 34; Central Norte 33; Gimnasia 31; Sanidad 22; Mitre 20; Unión 19; Camioneros 16; Primavera y Atlas 14; San Martín y Pellegrini 12; San Antonio 11; San Francisco y Peñarol 6 y Atl. Salta 0.