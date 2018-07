Flavio Guanca: “De esto aprendés mucho”

Se terminó la temporada para Central Norte y ahora la incertidumbre tiene que ver con cómo continuará el futuro del plantel. Varios jugadores llegaron a este equipo solo para disputar la Copa Argentina, pero a su vez tampoco saben qué van a hacer de su futuro, teniendo en cuenta que el Torneo Regional Amateur recién comenzará el año que viene.

Flavio “Batería” Guanca llegó como refuerzo proveniente de Pellegrini y tras el partido frente al millonario deberá volver a su club de origen.

“Tengo que volver a Pellegrini, quizás entrene en estos días porque sé que jugamos el viernes contra Primavera”, contó Guanca, quien mencionó que un integrante del cuerpo técnico quedó en llamarlo. “Llegamos de Santa Fe, entré al club, retiré mis botines y ‘la Iguana’ (Marcelo Zerrizuela) me dijo que cualquier cosa me escribían, pero después no me dijeron nada más”, dijo.

La realidad marca que Guanca deberá esperar por alguna oferta para no quedar sin competencia en lo que queda del 2018. Pero si no llega nada, deberá afrontar el Torneo Anual.

“No es lo mismo el Anual a un Federal B o una categoría superior, no es la misma importancia, pero para no estar parado seguiré jugando el Anual o si no esperaré hasta el otro año”, señaló.

Pese a la goleada sufrida en el estadio de Colón de Santa Fe frente a River, el mediocampista le sacó el lado positivo a lo vivido en su estadía en el cuervo.

“Fue una linda experiencia; más allá del resultado, fue algo único, algo que ningún jugador se quiere perder. Igual me generó bronca no estar desde el arranque porque venía jugando de titular, pero después se me pasó, esta todo bien. De estas cosas aprendés mucho y espero que me sirva para lo que me queda en mi carrera”, contó.

Guanca volverá a Pellegrini, aunque también existe interés de Gimnasia y Tiro para sumarlo al Federal A.