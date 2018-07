El “Mago” Coria dictará un campus

Con apenas unos días de mandato como presidente de la Asociación Salteña de Tenis, Estanislao Villanueva tendrá el gusto de recibir a Guillermo “Mago” Coria, quien llega a realizar el quinto campus de entrenamiento de 2018 en nuestra provincia, en base al programa Nuestro Tenis, de la Secretaría de Deportes de la Nación y la ATT, entre otros.

La actividad se llevará a cabo en el Jockey Club de nuestra ciudad entre hoy y mañana y el campus de entrenamiento estará dirigido a los jugadores participantes del Torneo Regional sub 16 y sub 19. También habrá un campus para sub 10, una clínica para los alumnos de las escuelas de tenis de la región y de las escuelas de iniciación deportiva (EID), una charla de capacitación para profesores y una charla para los padres.

Además del Mago, otros profesionales estarán a cargo de este campus como Mercedes Paz, Martín García, Romina Puglia y Oscar Coria.

Hoy a las 15.30 será el recibimiento de los jugadores y media hora después se dará comienzo al primer campus del torneo Regional Sub 16 y Sub 19.

Al final del día, aproximadamente a las 18.30, será la charla con los padres de los tenistas.