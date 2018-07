Juventud Antoniana está en apuros económicos

Juventud Antoniana ingresó en la cuenta regresiva para el partido con Rosario Central por los 32avos. de final de la Copa Argentina, y si bien el DT Gustavo Módica empezó a dar forma a un equipo titular, aún no tiene la seguridad si podrá contar con un par de jugadores que llegaron como refuerzos y que estuvieron inscriptos en clubes que participaron en los torneos que organizó la AFA.

Y mientras esto sucede, la dirigencia antoniana comienza a pasar apuros en la faz económica, puesto que debe llegar a un acuerdo con Agremiados para saldar la deuda que quedó pendiente con los futbolistas que arribaron en la temporada anterior, además de afrontar los pagos del presente.

Ante el reclamo que presentaron los jugadores en el gremio que los nuclea, es un hecho que Juventud quedará inhibido; por lo que ahora el club deberá proponer una forma de pago y levantar la sanción. Gestión que debería resolverse a más tardar el viernes, dado que desde ese día el técnico Módica pondrá manos a la obra para la nómina que irá a jugar con los rosarinos en cancha de Unión, en Santa Fe.

Por lo pronto, Juventud consiguió mantener al arquero Juan Cruz Mulieri, al defensor Juan Pablo Cárdenas, el volante ofensivo Claudio “Beto” Acosta y los atacantes Gustavo “Ratón” Ibáñez y Leandro “la Chancha” Zárate, con quienes ya se renovaron los vínculos en la AFA. Además, no habría problemas para conseguir la habilitación de Diego Pascuttini (ex Gimnasia y Tiro), Facundo Castro, Gustavo Ortiz y Jesús Guaymás (los tres llegaron desde Camioneros Argentinos del Norte), el arquero Ángel Pedroso (Villa Primavera) porque los cinco se encuentran inscriptos en los registros de la Liga Salteña y el pase interclubes entre los equipos de una misma liga no contempla ningún impedimento para realizar un trámite de esta índole.

Incluso hasta Julio Montero y Nicolás Monje podrían zafar de esta situación que para los dirigentes antonianos generó cierto dolor de cabeza.

De algún modo, Juan Molina (lesionado) y Leandro Gogna, que se perfila para ser como titular con el canalla rosarino, son los que no tendrían la posibilidad de estar presente en la cancha de Unión de Santa Fe, el 2 de agosto próximo.



Prueba con el ferro

Central Córdoba de Santiago del Estero se encuentra de pretemporada en el hotel de la Liga Salteña y, en estas canchas, el equipo que conduce “el Sapo” Gustavo Coleoni tiene previsto jugar hoy por la mañana dos partidos de práctica frente a Juventud Antoniana. Allí el DT Gustavo Módica tiene previsto comenzar a definir al equipo. Hasta el momento, en los ensayos con Mitre de Santiago del Estero, el técnico antoniano dispuso de la siguiente formación: Juan Cruz Mulieri; Matías Gogna, Leonardo Gogna, Juan Pablo Cárdenas y Facundo Castro; Diego Pascuttini, Gustavo Ortiz, Julio Montero y Ricardo “Momoto” Gómez; Claudio Acosta; Leandro Zárate.

Eduardo Gurruchaga y Cristian García, los últimos que acordaron sus vínculos con los directivos santos, están buscando la mejor forma física y, si es necesario, el DT Módica podría incluirlos en la delegación que irá a Santa Fe.