Denuncian por reiterados maltratos a una docente

Para los padres de los nenes de la escuela de Salvador Mazza, ex escuela de Frontera N§ 6, la "sanción" que la supervisora Silvia Fernández de Novillo le impuso a una docente que sometió a golpes, insultos y humillaciones a los chiquitos de 7 años del segundo grado, fue demasiado leve después del calvario que la mujer que hace alrededor de dos años se desempeña en esa escuela, hizo pasar a sus alumnos.

Pero como en la escuela pública la última palabra siempre la tiene el personal jerárquico, tendrán que rogar que la mujer no tome represalias con los niños cuyos papás se animaron a denunciarla, primero ante la dirección del establecimiento escolar y luego ante la supervisora Fernández de Novillo.

"Si la mandan a hacer tareas administrativas estará en la biblioteca, donde los chicos van en forma permanente o en la dirección. Los niños le tienen terror porque los hizo pasar momentos muy feos", refirió Raúl Costes, papá de una nena a quien la mujer habría amenazado de "hacer meter preso a tu papá, si le contás lo que viste". Lo que la chiquita había presenciado era precisamente los insultos, los golpes y el maltrato de la mujer hacia otros compañeritos de su misma edad. "Esa mujer no está bien y nosotros los papás, por más que la hayan sacado del grado no estamos tranquilos", dijo.

Los maltratos hacia los nenes por parte de la docente de segundo grado de la ex escuela de frontera N´ 6 Mercedes Gareca comenzaron el año pasado cuando los niños estaban en primer grado, pero como recuerda el periodista Raúl Costes, uno de los denunciantes de la mujer "cuando terminó el año la supervisora nos dijo que nos quedemos tranquilos, que ya terminaba el año, que la docente estaba nerviosa por temas personales y que en definitiva en segundo grado los chicos ya no la iban a tener que padecer. Todos sabían que quienes la iban a padecer iban a ser los nenes que ingresen a primer grado, pero era una preocupación que escapaba al grupo de papás que yo integro. Pero este año esta mujer se hizo cargo del segundo grado y mi nena y sus compañeritos volvieron a tenerla de maestra".

Costes recordó que "la semana anterior cuando un grupo de papás nos presentamos ante la supervisora, una madre le contó que su nene de 7 años estaba triste, lloraba todo el día y de buenas a primera un día no quiso ir más a la escuela. Cuando la madre le preguntó qué le pasaba el chiquito terminó contándole que los compañeritos y otros chicos de la escuela le decían maricón, mujercita y se le reían. Todo había venido después de que la maestra no había tenido mejor idea que pintarle los labios para reírse".

Otra de las denuncias formalizadas partió de la mamá de una nena a quien la mujer le había tomado un mechón de cabello y le había pasado la tijera con el argumento de que el pelo de la chiquita se le venía a la cara cuando escribía y le impedía ver bien. "A mi nena, el año pasado le había pegado en la cabeza con la regla porque estaba hablando con otra chiquita y lo último que hizo semanas atrás fue decirle que si me avisaba a mí que ella estaba maltratando a sus compañeritos iba a llamar a la policía para que me metan preso. Mi hija llegó llorando y le dijo a mi esposa que la maestra era muy mala, pero le rogaba que no me cuente nada porque no quería que me lleve la policía, algo que a mi esposa y a mí nos indignó porque no hay derecho de hacer pasar tanta angustia a unos nenes de 7 años. En mi casa yo no les grito y mucho menos pegarles a mis hijos; mandamos a los niños a la escuela sin imaginar lo que una educadora es capaz de hacer", agregó.

La palabra del director

El año pasado los padres de los nenes, algunos que comenzaron a sospechar que sus hijos eran maltratados por la maestra Mercedes Gareca se acercaron a la dirección “‘y cuando el director Carlos Ledesma la llamó a esta mujer para que hable con las papás, la docente vino y le tiró unos papeles arriba de la mesa. Si con el director tenía esa actitud de patotera, lo que los nenes tuvieron que soportar es tremendo. El mismo director reconocía que no podía decirle una palabra por el nivel de violencia que tenía esta mujer. Por eso nos parece muy extraño que con solo sacarla del grado se solucione el tema”, dijo Costes ante la consulta de El Tribuno.

El profesor Carlos Ledesma, a cargo de la dirección del establecimiento escolar, explicó por su parte que “la docente, por ahora, solicitó una licencia así que no está trabajando. Pero cuando se reintegre lo hará en tareas administrativas en la dirección. La actuación de la supervisora vino después de que hicimos desde esta dirección todos los informes que corresponden. La supervisora tomó la decisión de que no esté frente al grado por lo que cuando vuelva a trabajar lo hará en la dirección”, precisó el directivo.

Y explicó, además, que “las denuncias formalizadas por los padres fueron evaluadas por la supervisora, quien adoptó finalmente esta decisión. Estimo que además debe haberse iniciado un sumario administrativo dado el tenor de las denuncias, pero ese aspecto lo desconozco”, manifestó.