Reforma de las FFAA

Como todo lo que viene ocurriendo en Argentina, asistimos a la imposición de temas por atropello. Ayer el presidente Mauricio Macri anunció un plan de reformas de las Fuerzas Armadas cuyo objetivo es enfrentar los desafíos y las amenazas del siglo XXI como el narcotráfico y el terrorismo internacional. (Pregunto, ¿están los hombres de las Fuerzas Armadas dispuestos a pelear por el mismo sueldo contra el narcotráfico en la frontera?). Hoy, la región no presenta amenazas de conflictos armados. Se tutela la democracia y se fomentan acuerdos de integración. Pero el siglo XXI tiene otro tipo de amenazas que atraviesan a la Argentina como el narcotráfico y el terrorismo. Recordar que Argentina, como me dijese Pilar Rahola en 2013 sobre el atentado a la AMIA: "Fue sin ninguna dudas el laboratorio de pruebas del terrorismo internacional. Y le salió bien. Mató a ciudadanos argentinos, se fue a su casa tranquilo y aún hoy está impune". Me decía Miguel Ángel Toma que junto al doctor Horacio Jaunarena redactaron un documento sobre el nuevo rol de las fuerzas de seguridad, el cual por intermedio de Fulvio Pompeo llegó a manos del Presidente. Dicho documento registra la necesidad de cooperación y asistencia en comunicaciones y logística hasta en ingeniería de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, no en la represión del delito interno. Pregunto, ¿en la lucha contra el narcotráfico el rol de las Fuerzas Armadas sería de inteligencia o activo? Me aclaraba que el 60% de las fuerzas de Prefectura y Gendarmería no está en el control de nuestro mar y ríos internos y fronteras terrestres, están ocupados en el control de los barrios más complicados ante la presencia narco en Argentina.

Si bien la letra fina del decreto aún no se conoció, se generan muchos interrogantes. El exministro López Murphy me decía: "No veo claridad en temas como equipamiento, especialización del personal y prioritariamente la conformación de un protocolo de planeamiento". López Murphy abre otro debate cuando menciona la necesidad de un protocolo. Para estas Fuerzas Armadas que hasta 20 días atrás tenían una actitud llamémosla de "falta de optimismo" con respecto a su futuro porque los salarios habían quedado desfasados por falta de presupuesto, ¿de dónde saldría la erogación necesaria para radarización, para adquirir aviones con capacidad de vuelo como los que utilizan los narcotraficantes, para especialización del personal? ¿La idea es la conformación de un cordón sanitario como tiene Uruguay en su frontera?

Estos temas centrales deben pasar por el Congreso de la Nación. Si verdaderamente la idea es modernizar las Fuerzas Armadas ante el nuevo rol estratégico, debe ser discutido en el Congreso, no solo porque debe ser una política de Estado por lo que implica, sino que además deberá tener su correspondiente asignación presupuestaria. Pregunto ¿ante tanta restricción por el acuerdo con el FMI cómo se compatibilizará?

Otra incógnita es si detrás de esta iniciativa no hay un interés en liquidar propiedades pertenecientes a las Fuerzas Armadas. En una Argentina donde su clase política no ha logrado trasparentar sus acciones, para evitar sospechas, aclarar este punto no es un tema menor. También provoca suspicacias que en momentos de mayor ajuste económico se generen estos anuncios sin precisión quirúrgica sobre los nuevos roles. Argentina, como decía el politólogo Hugo Quiroga, "viene teniendo más democracia con menos derechos exigibles". A propósito, no ha logrado la política argentina en 35 años de democracia coincidir en políticas estratégicas para que el país cambie.