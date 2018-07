Mirtha Legrand, dura con el gobierno de Maurio Macri: "Así no se puede continuar"

Una de las figuras galardonadas en la 24ª edición de los premios Fund TV fue Mirtha Legrand, quien recibió un reconocimiento por sus 50 años al frente de su programa. Una vez terminada la ceremonia, la conductora -como siempre- se mostró muy predispuesta para hablar con la prensa de cuestiones de actualidad.

Al ser consultada sobre el alza del dólar y la situación económica, Mirtha indicó: "Creo que va a seguir subiendo, así que apúrense a comprar. No compro dólares, no voy a decir en este momento de qué forma ahorro el dinero. Pero algo hay que cambiar. Apoyé mucho a este Gobierno, pero así no se puede continuar".

"Sigo confiando en el presidente Macri y creo que se va a presentar a la reelección. Pero que levante un poco la puntería porque va a estar difícil. Lo voy a seguir apoyando, lo que yo no quiero es que vuelvan los kirchneristas", reconoció.

Mirtha también se refirió a la polémica por las declaraciones de Gabriela Michetti sobre el aborto. "Cuando uno es un personaje tan importante hay que pensar muy detenidamente las palabras que se dicen", consideró. (Teleshow)