"A partir de hoy Nahir comienza a morir día a día”, dijo el padre del joven asesinado

‘A partir de hoy comienza a morir día a día‘, dijo Gustavo Pastorizzo, el padre del joven asesinado, al referirse a la condena de prisión perpetua que recibió Nahir Galarza por el crimen de Fernando Pastorizzo.

‘Es una muerte, quizás tan cruenta como la que tuvo ‘Nando’, agregó el hombre que se mostró conforme con el fallo y aseguró que ‘nunca dudó‘ de la Justicia.

Ante la prensa, el hombre que recibió el apoyo de vecinos que se reunieron en la puerta de los tribunales, expresó: ‘La gente siempre supo la verdad, que esto fue un asesinato a mansalva. Me siento tranquilo‘.

Pastorizzo consideró que Nahir ‘tendría que haber pedido disculpas‘, aunque señaló que ‘una persona que hace una cosa así no creo que se arrepienta nunca‘.

‘No sé si se ríe porque es una hiena o porque es cínica.

Quizás ella cree que está actuando en un ‘Gran Hermano’ o algo así. Creo que nunca tomó dimensión ni relevancia del crimen que cometió‘, señaló.

En tanto, Silvia Mantegazza, la madre del joven, habló por primera vez ante la prensa y agradeció ‘a la comunidad de Gualeguaychú y del país‘ por el apoyo recibido durante este tiempo desde que se inició el caso, y sostuvo que su hijo descansa en paz luego de la lectura de la sentencia.

Además, la mujer recordó una llamada que le hizo a la joven Galarza luego de que se enterara de que su hijo estaba muerto: ‘No le pregunté, le dije que me confirmara porque sabía que Fernando había estado con ella. Pero ella se hizo la sorprendida‘.

Por su parte, Carla Pastorizzo, hermana de Fernando, dijo que espera que ‘Nahir tenga todo el tiempo del mundo para reflexionar sobre lo que hizo mientras esté encerrada‘, ya que ‘nunca pidió disculpas‘ por el homicidio.

‘Mi hermano tenía 20 años y también tenía toda una vida por delante‘, expresó la joven y agregó: ‘Las verdades salen a la luz tarde o temprano más allá de todo el circo mediático que se armó alrededor del caso. Nosotros siempre estuvimos tranquilos porque confiamos en la Justicia‘.