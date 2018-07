Ahora el Gobierno dice que no estudia modificar los impuestos a los pasajes al exterior

El ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne, ratificó este martes que “es necesario emitir menos deuda” y acelerar el proceso para alcanzar el equilibrio fiscal, tal como lo había adelantado a inversores extranjeros.

El ministro se presenta ante la comisión bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa donde, entre otras cosas, brinda detalles del acuerdo que firmó el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional.

“(El préstamo del FMI) son fondos que vienen a financiar el camino que ya veníamos transitando, y que hemos decidido acelerarlo producto del cambio de las condiciones internacionales y no de una imposición del Fondo. Consideramos que es necesario emitir menos deuda y, para eso, converger más rápido al equilibrio fiscal. Por eso hemos decidido modificar nuestras metas para alcanzarlo en 2020”, sostuvo en el inicio de su exposición.

El lunes, durante una conferencia telefónica con inversores extranjeros, les aseguró que Argentina no volverá a emitir deuda en el exterior hasta 2020 y que no prevén restablecer controles de capitales ni impuestos adicionales a los gastos de turismo en dólares.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, rechazó esta tarde que a partir del acuerdo con el FMI se esté "provocando una recesión", y dijo que, por el contrario, se está "evitando" esa situación.

"Pensamos que estamos evitando una recesión, no provocando, sabiendo que vamos a crecer menos de lo que íbamos a crecer pero no producto del acuerdo sino del cambio en las condiciones", aseguró el funcionario al exponer ante la Comisión Bicameral de control de la deuda externa.

Luego de que el diputado del FPV-PJ José Luis Gioja le recordara que tres meses antes, ante la misma comisión, el entonces ministro de Finanzas Luis Caputo garantizara que ya estaban cubiertas las necesidades de endeudamiento para todo el año, Dujovne señaló que en este período "cambiaron las condiciones" por "la volatilidad de los mercados" internacionales", lo que desembocó en la decisión de hacerse de nuevos fondos "a tasas muy bajas" de manos del FMI, como condición para "mantener el programa económico".

"La Argentina recibe apoyo financiero para mantener su programa económico. No venimos a destapar una olla como ha pasado en el pasado o en otros países. Y estamos convencidos que era la mejor alternativa para evitar una crisis", remarcó.

En esta línea, rechazó que el camino adoptado haya implicado un enorme "costo social" como le endilgó minutos antes el diputado sanjuanino: "Costo social hubiera sido tener que converger en un superávit fiscal porque el ajuste que tendríamos que haber hecho hubiera sido dramático".

Impuestos a los pasajes al exterior

En ese sentido, este martes aseguró que el Gobierno no estudia aumentar los impuestos a los pasajes al exterior, como circuló en las últimas horas.

“No pensamos que resolvamos la vida de los argentinos aumentando los impuestos. Sí sabemos que hay distintos sectores sugiriendo aumentos en impuestos a los pasajes al exterior. Escuchamos esos reclamos y se consideran, pero no tenemos bajo estudio en este momento aumentar ningún impuesto ni alícuota en la Argentina”, sostuvo ante una consulta del diputado Marcos Lavagna (Frente Renovador).

Entre otras temas, Dujovne también resaltó en el Congreso la decisión de eliminar el financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro, lo que “va a permitir eliminar fuentes de creación de dinero, complementado con una nueva política en la cual el Tesoro, en vez de venderle sus dólares al Banco Central, los vende en licitaciones diarias”.

"Es cuestión de mi vida privada"

El ministro aseguró hoy que ya no tiene "activos líquidos en el exterior" y, al ser consultado sobre su ingreso al blanqueo de capitales antes de ser funcionario, sostuvo que es una cuestión de su "vida privada".

Dujovne respondió a una serie de preguntas que le hizo el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade respecto de esos temas, así como de la declaración de bienes en la que la casa del ministro figuraba como terreno baldío.

"Ya no tengo activos líquidos en el exterior", aseguró el ministro, y agregó: "En 2017 traje parte de mis activos en el exterior, cosa que se vio reflejada en mi declaración jurada de bienes que va a ser difundida en julio por la Oficina Anticorrupción".

Al responder a la pregunta sobre su casa, Dujovne explicó: "Finalmente este año me dieron el final de obra. Que no estuviera el final de obra no significa que yo no estuviera abonando impuestos. La diferencia la pude pagar hace dos semanas, con unos 325 mil pesos".

"Respecto del blanqueo que aduce la revista Noticias del cual yo habría participado, eso corresponde a mi vida privada, anterior a ser funcionario. Es información que obtuvo la revista de una banda de delincuentes que trafican información de la AFIP", disparó el ministro de Hacienda.



Fuente: Medios, NA