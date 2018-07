"Nadie de AFA la pidió la renuncia a Sampaoli"

El secretario de Selecciones Nacionales de la AFA, Jorge Miadosqui, negó este martes el rumor de un posible pedido de renuncia para el entrenador Jorge Sampaoli.

"Ningún dirigente de AFA le pidió la renuncia. Él tiene contrato y hay muchas cosas por analizar. Hay que mantener la calma. Cuando lleguemos a la Argentina estaremos evaluando lo que sucedió en Rusia. Su continuidad será decisión de la Comisión Directiva y no únicamente de Tapia", afirmó el presidente de San Martín de San Juan en declaraciones radiales.

Previo al viaje de regreso desde Moscú hacia Buenos Aires, el dirigente señaló: "Sampaoli tiene un proyecto para Qatar 2022, pero a Rusia fue con lo mejor y con la intención de salir campeón. Hay que darle tiempo y tener esperanzas que las cosas van a mejorar. Hay jugadores para la reestructuración".

Sobre los rumores de un desgaste en la relación entre Sampaoli y su ayudante de campo Sebastián Becaccece, Miadosqui también lo negó, porque no vio "ninguna pelea entre ellos".

"Si la relación está rota se verá en los próximos días. No sé que va a pasar. ¿Cuantas veces vimos un matrimonio que estaba todo bien y se terminan separando?", cerró.

Y concluyó: "No hubo tiempo de pensar en lo deportivo. Nos encargamos de cómo iban a regresar los jugadores. Se han transformado muchas mentiras para hacerle daño a la Selección. Durante todo este tiempo trabajamos con muchas ganas. Los jugadores se fueron de Rusia agradeciendo todo lo que hicimos por ellos".