Matías Ceballos: “Jugar contra River y ver mi futuro”

Es uno de los experimentados que tiene Central Norte de cara al encuentro frente a River Plate por los 32vos. de final de la Copa Argentina. Matías Ceballos, a los 34 años, sabe que está en una de las últimas etapas de sus carrera y frente al millonario no quiere que sea su último partido como jugador.

“Mi idea es jugar el partido con Central Norte contra River, un lindo encuentro para disfrutar, y después no hay nada concreto, tengo que ver mi futuro. El fútbol están bastante duro y como ya mi vida la planifiqué acá, la idea es retirarme en Salta, este parate sin jugar nos hace mal tanto económica como futbolísticamente”, sostuvo Ceballos.

El mediocampista santafesino reconoció que se comunicó con el presidente de la Subcomisión de fútbol de Gimnasia y Tiro, Carlos Ibire, para poder sumarse al albo una vez que cumpla con su compromiso contra River Plate.

“Hablamos de ir jugar a Gimnasia por el tema del parate, había hablando con él hace un tiempo. Fue una charla muy corta, por ejemplo vamos a dejar de jugar después del partido de River, y Central Norte va a tener un parate de seis meses más, fue una conversación informal, como yo no tengo representante la idea es ver si me puedo sumar para el Federal A”, sostuvo Ceballos, quien además agregó: “Ya no quería moverme de Central, pero acá hablamos de una necesidad económica y yo me siento muy bien físicamente, muy bien para jugar el Federal A. No tengo representante y me muevo solo, quiero aprovechar el momento que tengo”.

Con respecto al encuentro del próximo 22 de julio frente al millonario, el jugador, que logró dos ascensos con Central Norte, manifestó: “Se está armando con jugadores que tienen ganas de dar todo en esta clase de partidos, está bastante lindo, es todo muy amateur. Si bien nadie quiere venir a Central por el tema económico, algunos chicos saben que la mano está dura. Se hace muy difícil reunir jugadores. Al encuentro lo tenemos que hacer lo más serio posible, con la mayor responsabilidad, sería un sueño imposible pero nadie nos quita las ganas de soñar con un triunfo”.

Por último, con respecto a la deuda que mantiene la dirigencia, el jugador azabache aclaró: “Me deben varios sueldos, pero sabemos que el club no está bien económicamente, nos está pagando como puede, lo sabemos, la mano está bastante dura. Tratamos de buscar la manera de solucionar y creo que el partido frente a River servirá también como para alivianar la situación de varios chicos. Mientras tanto, nosotros seguimos entrenando pensando en la Copa”.ç

Cambio de horario

Desde la organización de la Copa Argentina dieron a conocer el nuevo horario para el partido entre Central Norte y River Plate por los 32vos. de final. En principio el encuentro se iba a disputar a las 15 del 22 de julio, pero se decidió postergarlo tres horas más, para finalmente fijar el encuentro ese mismo día, pero a las 18, en el estadio de Colón.