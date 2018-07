Fortuny participará de la gira de Los Jaguares en Sudáfrica

El plantel de Los Jaguares partirá hoy rumbo a Sudáfrica para disputar los últimos dos partidos de la primera fase del Súper Rugby y entre los convocados se encuentra el salteño Diego Fortuny. El hooker de Universitario RC afrontará su primera gira con la franquicia tras su debut del sábado pasado con triunfo frente a Stormers.

Ayer, el staff técnico del equipo confirmó la lista de jugadores que viajarán al último periplo de la temporada. Los Jaguares enfrentarán a Bulls, en Pretoria, y a Sharks, en Durban. Hoy el equipo partirá, vía San Pablo, hacia Johannesburgo, para luego realizar un vuelo interno en el país africano y llegar a Pretoria para el primer compromiso. Antes de partir, Fortuny dialogó con El Tribuno sobre lo que está viviendo dentro del equipo que entrena Mario Ledesma.

“El momento que estoy viviendo lo disfruto mucho. Vamos a ganar los dos partidos, somos conscientes de que si eso sucede podemos conseguir un play off de local”, señaló el salteño. Los Jaguares ocupan el segundo puesto en su zona, tres puntos abajo de Lions; ganando sus dos partidos y obteniendo al menos un punto bonus se asegurarían clasificar primeros y ser locales en los cuartos de final.

“Este es el primer paso de lo que ojalá sea una carrera mucho más fructífera”, expresó Fortuny ilusionándose sobre su futuro. Hay muchos objetivos que siguen por delante, ganarse un lugar en Los Jaguares es uno de ellos y puede dar paso a otro, llegar a Los Pumas.

Ledesma tiene mucha confianza puesta en el salteño. El exjugador del seleccionado fue quien lo invitó en enero a tomar parte de los entrenamientos de Los Jaguares, ya le dio minutos en cancha y ahora lo convoca para los importantes partidos frente a Bulls y Sharks.

“Mario siempre nos dice, no solamente a mí, que lo llenemos de preguntas, que compitamos y nos ganemos un lugar. Yo ya venía entrenando con los chicos, los martes son muy duros, me imaginaba que iba a ser así. Es más, a veces nos golpeamos más entre nosotros que en un partido. Todos se quieren ganar un lugar”, añadió.

El plantel que viajará a Sudáfrica contará con Matías Alemanno, Gonzalo Bertranou, Emiliano Bofelli, Sebastián Cancelliere, Agustín Creevy, Jerónimo de la Fuente, Bautista Delguy, Joaquín Díaz Bonilla, Javier Díaz, Bautista Ezcurra, Santiago G. Botta, Marcos Kremer, Martín Landajo, Tomás Lavanini, Juan Manuel Leguizamón, Tomás Lezana, Pablo Matera, Santiago Medrano, Julián Montoya, Matías Moroni, Ramiro Moyano, Matías Orlando, Javier O. Desio, Guido Petti, Nicolás Sánchez, Nahuel Tetaz Chaparro y Juan Pablo Zeiss.