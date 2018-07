Aprobaron la creación dela Defensoría del Pueblo

El Concejo Deliberante de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán aprobó la creación de la Defensoría del Pueblo.

El proyecto de ordenanza, presentado por el concejal Carlos Manzur, del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), y que fue aprobado en la última sesión del Concejo Deliberante de Orán, le permitirá al municipio contar con un ombudsman.

Si bien la Carta Orgánica municipal en el artículo 6571 prevé propiciar la creación de Defensoría del Pueblo en el municipio de Orán, nunca se cumplió con esa disposición "por desidia y el desinterés de los gobiernos municipales", remarcó el autor del proyecto, Carlos Manzur.

El edil radical manifestó que "ahora Orán contará con un defensor, es la figura más fuerte que puede tener una ciudad en democracia para la defensa de los derechos de todos los habitantes de la ciudad".

Resulta curioso que, estando previsto por la Constitución de la Provincia desde el año 1986, aunque con otro nombre, y habiendo sido Salta pionera en el país en este tema al haber tenido su Defensor del Pueblo municipal en 1984 mediante una ordenanza que impulsara el entonces concejal del radicalismo Ernesto Victorino Solá, la Legislatura provincial nunca haya concretado su funcionamiento en todo el territorio salteño.

En el resto del país sí hay

"No pensaron igual la Nación y 16 provincias argentinas que, en distintos años, fueron estableciendo en sus constituciones una Defensoría del Pueblo como órgano de protección y control", aclaró el edil.

La Defensoría del Pueblo es el órgano que defiende los intereses de los vecinos y funciona como contralor del Ejecutivo municipal, además de mediar con empresas privadas, particulares y otros organismos tanto del Estado nacional como provincial.

Al ser consultado sobre la diferencia entre el Ente Regulador de los Servicios Públicos, respondió que "no se compara con el Ente Regulador, ya que este no defiende nada, nunca defiende a los usuarios, solo hace que se cumpla el contrato de concesión, responde al Gobierno provincial y a las empresas que debiera controlar, pero que en definitiva no controla ni defiende los derechos de los usuarios".

Nuevas instituciones

"Es saludable que se creen nuevas instituciones que defiendan a los ciudadanos del municipio. Hay conflictos y problemáticas que demandan el acompañamiento del Estado, independientemente de quien gobierne, y pueda representar al pueblo ante otros estamentos del Estado, empresas privadas, o mediar entre particulares. Espero que no quede solo en la ordenanza y, efectivamente, pronto contemos con esta nueva institución en nuestra ciudad", sentenció el concejal del la UCR.

Para ello el Ejecutivo municipal tendrá diez días hábiles para promulgar la ordenanza. "El Defensor del Pueblo deberá cumplir una serie de requisitos particulares y acreditar idoneidad y conducta", señaló el edil.

