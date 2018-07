Piden que la fiesta patronal sea feriado religioso y educativo

A pesar de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispone que la educación religiosa deba quedar fuera del horario escolar para garantizar la libertad religiosa, según consagra la Constitución Nacional, la comunidad de Chicoana demanda una posición distinta.

Ante la proximidad de la fiesta patronal del lunes 16 de julio, festividad en honor a la Virgen del Carmen, enviaron un pedido al gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey, en el que reclamaron "asueto para todo el pueblo de Chicoana y con la participación de escuelas y sus respectivas banderas de ceremonia en las honras a su Santa Patrona".

El feriado para el pueblo se considera sin actividad para nadie, tanto en la repartición pública como en el ámbito privado.

Veneración

La veneración ecuménica de la Virgen del Carmen lleva alrededor de 200 años en Chicoana. Y como mencionan los pobladores, con fuerte ascendencia católica, toda la comunidad ha participado de la procesión con su Santa Patrona.

Además de la nota enviada al gobernador de la Provincia, se labró una resolución del cuerpo del Concejo Deliberante donde exhorta a las autoridades provinciales a brindar el asueto escolar por medio del Ministerio de Educación de Salta.

La raigambre cultural de Chicoana es muy fuerte en sus tradiciones populares y religiosas. Apenas se supo que el ministerio ordenaba confeccionar el día de exámenes el lunes 16 de julio en las escuelas, directoras y docentes quedaron perplejos por el calendario que sobrepone la fecha de fiestas patronales del pueblo.

Por otro lado, se sumó el antecedente de la ciudad de Cerrillos, con motivo de la festividad de San José, patrono de esa comunidad, meses atrás, en donde los establecimientos educativos participaron solo con sus banderas de ceremonias y con permiso de los padres o tutores.

"Por décadas no vamos a cambiar nuestras costumbres. No se obliga a nadie; por años y años, salió desde el seno de nuestras familias el tener conciencia que tenemos que venerar nuestra festividad patronal", puntualizo el concejal César Rodríguez, autor de la resolución del Concejo Deliberante, y advirtió que "no podemos deshacer nuestro profundo arraigo cultural. Es inconcebible".

Además de la resolución del cuerpo y la nota enviada al Gobernador, se prepara un manifiesto popular para ser firmado por los vecinos de Chicoana. En sus líneas expresa entre otras cosas que "a través de las firmas, se solicita respetar el feriado religioso del 16 de julio para las instituciones educativas de nuestro pueblo, ya que en este día se celebra nuestra "fiesta patronal en honor a la Santísima Virgen del Carmen".

"Sabiendo que nuestras autoridades municipales y departamentales se expresaron ante usted apoyando nuestra petición popular, queremos dar mayor fuerza a esta petición de la gran mayoría de chicoanistas".

Cabe mencionar que todos los documentos han sido firmados por el intendente del pueblo, Esteban Ivetich; la diputada Mary Martínez, el senador Esteban D'Andrea y los cinco concejales del pueblo, César Rodríguez, Humberto Silinque, Jessica Ortiz, Gabriela Rueda y Cintia Cruz.