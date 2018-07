Jimena Barón, confirmada para el Bailando

La actriz será una de las figuras para el regreso del programa de Marcelo Tinelli que aún no tiene fecha confirmada.

Todavía no hay fecha confirmada del regreso de ‘ShowMatch‘ (El Trece), pero cada vez falta menos para que Marcelo Tinelli regrese a la pantalla chica. Y claro, con el ‘Bailando 2018‘ a la vuelta de la esquina, siguen apareciendo las figuras que este año serán las protagonistas del certamen.

Jimena Barón confirmó en ‘La previa del show‘ (Ciudad Magazine) que será parte del ‘Bailando‘. “Me vienen llamando desde que participé en el 2011 y siempre pensé que nunca tenía tiempo para dedicarme sólo a esto”, declaró.La actriz y cantante del hit ‘Culo‘ estuvo como participante estable en la edición 2011. Luego, fue reemplazante en 2015 y, en 2016 y 2017, participó como concursante invitada en diferentes estilos musicales. Ahora, volverá a salir a la pista como participante titular.

“Tenía muchas ganas de bailar y me agarra en un año en el que estoy cantando y con mi proyecto personal”,destacó, feliz con este nuevo proyecto. A su vez, ya está confirmado cuál será su equipo de baile. Y lo cierto es que le tocó un verdadero dream team: “Me tocó un equipo bestial. Mati Napp (fue el coach que estuvo con Federico Bal y Laurita Fernández en las últimas ediciones) y mi bailarín se llama Mauro Caiazza”.

‘Yo no soy una mina que va a dejar de hacer algo por miedo. Por eso, finalmente decidí aceptar y disfrutar de los ensayos y del equipazo de trabajo que me tocó‘, manifestó Jimena en ‘La previa del show‘. Divertida, Barón había empezado a jugar con los enigmáticos desde bien temprano. A las 17 hs, la actriz disparó en su cuenta de Twitter: ‘Estoy organizando novedades para contarles todo. Calculo que algo se imaginan, ¿no?Un rato más tarde, la ex de Daniel Osvaldo escribió: ‘Ya es hora de contarles algo‘. Hasta que finalmente lo anunció, alrededor de las 21 en sus redes sociales: ‘Volvimos‘, con el adjunto de una foto de ella, su hijo Morrison y Marcelo Tinelli justamente en el estudio de ‘ShowMatch‘.Lo cierto es que Jimena se suma a otras celebridades del medio como Flor Vigna, Gladys ‘La Bomba Tucumana‘ y El Polaco, Nazareno Casero y Belén Pouchan, Floppy Tesouro, Jésica Cirio, Natalie Pérez, Violeta Urtizberea, Mariano Caprarola, Eva De Dominici, Brian Lanzelotta y Julieta Nair Calvo, entre otros.