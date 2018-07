La ex pareja de Fidel Nadal lo denunció en la Justicia por abuso y maltrato: "No tiene límites"

Las definiciones son de Caro Alves, refiriéndose a Fidel Nadal. Pero le podrían pertenecer a cualquier mujer, de las cientos de miles que cada día sufren violencia de género. Aunque en este caso, tras una denuncia en Facebook, tengan nombre y apellido. Y además permitan visibilizar otra situación límite que una joven sufre con un músico.

Caro Alves es bailarina de un ritmo llamado dancehall, y durante un año fue la pareja del compositor de reggae Fidel Nadal, que registra éxitos como "International Love" y "Gente que no". Llegaron a convivir, pero hace dos meses se separaron.

Días atrás la joven debió soportar el abuso del músico de 52 años, según narró en un escrito que posteó en dicha red social. "Ayer viví una vez más una situación de mierda con mi ex pareja -empieza contando Caro-, que se cree mi dueño apareciendo en lugares donde siempre voy".

Esa noche, Fidel se presentó de "forma muy violenta" y, si bien no le "pegó directamente" a Caro, hubo "forcejeos". Y mucho más: "Él, queriéndome apoyar a la fuerza, diciendo que eso es lo que me gusta, o queriéndome besar, preguntándome si no quiero estar más con él", describió Caro.

Acto seguido, el cantante "discutió y forcejeó con gente del lugar que quería sacarlo" (se trata de Vuela el Pez, un bar de Palermo), y aunque llegó a irse, "volvió a los minutos a seguir insistiendo después del escándalo". Porque aun cuando en esta ocasión intercedió personal de seguridad, Alves lamenta que Nadal "muchas veces cuenta con el apoyo de los lugares o la gente ya que lo conocen".

Tras asegurar que su ex pareja "no tiene ningún límite", Alves recibió el apoyo de muchos de sus contactos de Facebook, y les contó que ya hizo la "denuncia legal".

"No soy la única que pasa por esto y quizás (el relato) ayuda a más personas a tomar coraje para no callar. ¡Señores, definitivamente se va a caer! Y todos tenemos la obligación de hacer algo desde el lugar que sea. Hoy me pasó a mí, mañana a tu hermana, tu hija, tu amiga, tu mamá o vecina, y muchas veces esto termina peor… ¡Bastaaa!", concluyó Caro.



Otros personajes del rock

A fines de abril, una joven denunció- en un blog de Internet y de manera anónima a Franco Salvador, baterista del grupo Pez. "Cuando me despierto, me había sacado el pantalón y tenía la bombacha baja -recordó, sobre lo que habría ocurrido en un hotel de la Patagonia, adonde había sido invitada por los integrantes de la banda tras un concierto-. Fue horrible. Pienso en ese momento y lloro, escribo esto y lloro".

En tanto, a mediados de mayo comenzó el juicio contra Cristian Aldana. Acusado de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante y corrupción de menores, el ex cantante de El Otro Yo, quien está detenido en el penal de Marcos Paz desde hace un año y medio, podría recibir una condena de 20 años de prisión.

Infobae