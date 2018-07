Una noche solidaria con cantores de primer nivel

La Fundación Hope realizará mañana jueves una cena show a beneficio. La noche de gala se cumplirá desde las 21, en el Boliche Balderrama. El objetivo es cubrir las necesidades diarias del albergue. Marcela León, representante de la Fundación anunció que lo recaudado se destinará al albergue que sostienen para atender y contener a niños que vienen del interior a realizarse tratamientos oncológicos.

El cantante tropical Ricky Maravilla y el grupo Guitarreros llegarán en calidad de invitados especiales para sumar por el bien del espectáculo. Además, subirán al escenario el grupo Chirettes, Cayetanos, y el ballet de la peña. La conducción estará bajo la responsabilidad de Matías Fusetti.

Con espectáculos y sorpresas, los participantes podrán degustar una rica cena que tendrá como entrada palta rellena, de plato principal lomito al roquefort, de postre helado y bebidas. La asistencia colaborará para que la fundación siga apoyando el proyecto que nació como un sueño y se volvió realidad.

El albergue tiene hoy siete habitaciones para alojar a niños con sus padres que vienen del interior. “Nuestro sueño es poder ampliar, ya tenemos el anteproyecto pero no hemos conseguido los fondos para construir, pero no perdemos los sueños porque este albergue nació como un sueño”, dijo León.

“Es la escuela que nos dejó mi padre, siempre que un corazón solidario reclame una colaboración, hay que correr en su ayuda, son las vivencias que alivian el alma en épocas muy difíciles del mundo”, señaló Patricia Balderrama, hija del recordado Juan.

Cuando se menciona el nombre de Luis Ricardo Aguirre nada dice con respecto al mundo de la música tropical, pero el enfoque brinda un giro cuando pronunciamos Ricky Maravilla, el legendario de un género musical que alegra la vida en cada rincón del territorio nacional. Con más de tres décadas en los escenarios de Latinoamérica, este cantante salteño continúa más vigente que nunca. Lógicamente, no dudó ni un instante en sumarse para la velada solidaria en Balderrama.

El querido y recordado Juan Balderrama apadrinó a varios solistas y grupos folclóricos por aquella época. Uno de sus conjuntos mimados fue Guitarreros y el empresario no estaba equivocado, porque la formación salteña llegó a los escenarios más importantes del país.

Sebastián, el “Mono”, Martín y Rodrigo, estarán esta noche para renovar el pacto con su gente, e intentar brindarle su apoyo a la Fundación Hope.

Hace varios años el grupo empezó a desandar en la profesión con serias intenciones de insertarse en el circuito. Su música endulzó los oídos del productor Javier Valenzuela, y ahí comenzó a tejerse una nueva historia en su carrera artística. Su repertorio se hizo piel en los amantes del género y también superaron las fronteras en reiteradas ocasiones.

El corazón solidario de los folcloristas salteños jamás se hace esperar, cuanto la necesidad golpea las puertas, los artistas acuden rápidamente al llamado.