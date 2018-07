Una chica fue abandonada muerta en la puerta de un hospital

Una adolescente de 16 años murió, presuntamente luego de haber consumido drogas durante una reunión en la localidad bonaerense de Campana y por el hecho fueron detenidos dos hombres. La joven fue llevada ayer ya sin vida al hospital local, por lo que una vez realizada la denuncia ante una fiscalía, se dio intervención a la Policía.

Pocas horas más tarde, se realizaron dos allanamientos, en los que fueron detenidos dos hombres de 30 y 46 años. Según informaron fuentes policiales, al menos en uno de los lugares allanados se encontraron rastros de cocaína. Por otro lado, se supo que se buscaba a una tercera persona que se permanecía prófuga. En tanto, se esperaba los resultados de la autopsia que se iba a realizar en el cuerpo de la adolescente, para arrojar mayor luz en cuanto a su deceso.

Sandro Urbano, el papá de Valentina, dijo: “Estaba en el trabajo y me avisaron que mi hija estaba en el hospital. Cuando llegué, ya había fallecido. Lo único que estoy pidiendo es que haya justicia. No conozco a estas personas, no queremos que entorpezcan la investigación porque los fiscales están actuando bien”.

Sobre su hija, agregó: “Mi hija era hermosa, divina una nena espectacular. Los médicos hicieron lo posible para revivírmela, pero no pudieron”.

En uno de los domicilios allanados encontraron "grandes cantidades de cocaína" y "elementos que coincidirían con un abuso sexual". En el mismo hospital en el que dejaron a Valentina, los detenidos fueron sometidos a análisis que probaron que tenían restos de cocaína en sangre. La investigación quedó a cargo de Matías Ferreiros, de la fiscalía N° 2 de Campana. Ambos quedaron a disposición del fiscal Matías Ferreiros acusados de "suministro gratuito de estupefacientes a menores", mientras que también se labraron actuaciones, en cuanto al caso de la joven fallecida, por "averiguación causal de muerte".