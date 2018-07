El Tribuno BB no jugará los play-offs del Regional

La participación de El Tribuno BB en el Regional del NOA de básquet llegó a su fin a pesar de haber clasificado a los play-offs siendo segundo en su zona. Por lo ganado en el campo de juego los juveniles verdolagas estaban listos para enfrentar a Avellaneda Central en busca de la clasificación al Final Four, pero el Comité Regional decidió no habilitar la continuidad del equipo.

El Regional o ex Liga C clasifica a un equipo al Torneo Federal, donde El Tribuno BB ya tiene un equipo que llegó a semifinales de la última edición. Con la plaza asegurada, los dirigentes verdolagas decidieron igualmente jugar el Regional con un equipo juvenil (chicos de entre 16 y 18 años) con la intención de que ganen experiencia.

“Nosotros decidimos participar con un equipo de juveniles, ya que reglamentariamente se puede, para darle rodaje, que se vayan preparando porque queremos que en el día de mañana sean nuestra base en el equipo del Torneo Federal. Jugamos y en la cancha los chicos se ganaron la clasificación a los play-offs y ahora nos enteremos de la triste noticia que el Comité Regional del NOA, que preside Gustavo Bordi (presidente de la Federación Salteña de Básquet), nos dejó afuera del torneo aduciendo que le quitamos la plaza o posibilidad de ascenso a otro equipo”, señaló Jerónimo Heredia, presidente de El Tribuno BB.

Luego señaló: “Nosotros no queremos ascender, queremos jugar y que los chicos se desarrollen. Los chicos nuestros estaban súper motivados, desde el sábado que estaban entrenando doble turno para enfrentar a un equipo de Tucumán. Me parece una decisión arbitraria, sin fundamentos desde nuestro punto de vista y totalmente fuera de reglamento. El reglamento en ningún lado nos impide jugar”.

Por su parte, Gustavo Bordi dio el punto de vista del Comité Regional explicando por qué no estarán los verdolagas en los play-offs. “Esta cuestión quedó bien aclarada antes de iniciar el Regional. A todos los clubes que participaron les explicamos que El Tribuno BB iba a jugar con juveniles, no con los mayores y solo la primera fase. Esto porque entendíamos que la otra fase que es esta que va a comenzar ya son los clubes que buscan una plaza para jugar el Torneo Federal. Ya no cabe que jueguen porque jugarán por nada y le quitan la posibilidad a otro club que realmente está buscando la plaza”, expresó el dirigente.

“En su momento el mismo Heredia me dijo ‘mirá queremos que jueguen, total son chicos, no van a ganar un partido’. Ahora lo que me llama la atención es que Heredia se olvide o haya dejado que esto se divulgue y que ande de boca en boca. Lo que convenimos antes de que empiece el campeonato es que jueguen los juveniles y solo la primera fase. Nosotros no tenemos nada en contra de El Tribuno BB ni de los chicos. Nos molesta que se nos haya puesto en tela de juicio”, añadió Bordi.

Entre idas y vueltas y entre muchas cosas que se dijeron, la decisión ya está tomada por parte del Comité Regional. El Tribuno BB cerró su participación aún cuando sus propios dirigentes consultaron a la Confederación Argentina de Básquetbol sobre este tema y le dieron la razón. Los verdolagas no jugarán el play-off que sí tendrá los siguientes cruces a partir de mañana: 9 de Julio vs. Independiente, Sirio Libanesa vs. Avellaneda Central, Belgrano vs. La Mendieta y Estudiantes vs. Atlético Gorriti.