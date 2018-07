Ley Justina: el emotivo discurso de Pablo Kosiner al recordar que su hijo murió cuando esperaba un trasplante

"Hoy estoy aquí como legislador haciendo uso de la palabra, pero si las circunstancias de la vida hubiesen sido otras, yo tendría que estar allí, junto con los padres de Justina, con Ezequiel y con Paola. A veces en política no es recomendable autoreferenciarse al momento de hacer un discurso, pero lo pensé mucho y creo que la mejor manera de aportar y ayudar a esclarecer este tema es autoreferenciar mi experiencia".

Con esas palabras, el diputado nacional por Salta, Pablo Kosiner, comenzó esta tarde un emotivo discurso en el que recordó el fallecimiento de Juan Pablo, uno de sus hijos, quien murió en 2011 cuando esperaba un trasplante de hígado. El recordatorio lo hizo en el marco del tratamiento de la "Ley Justina" que finalmente fue aprobada y por la cual todos los ciudadanos mayores de edad serán donantes de órganos a menos que manifiesten su voluntad de no serlo.

El legislador mostró una foto de su hijo, y continuó su discurso: "Él es Juan Pablo. Digo él porque lo que hemos tenido esta difícil circunstancia de perder un hijo solemos hablar en presente. Y esta 'ley Justina' podría denominarse 'ley Juan Pablo'. A mí me tocó la situación desgraciada de perder a Juan Pablo en una terapia en el hospital Italiano en 2011 esperando un trasplante de órgano en emergencia nacional, y nunca imaginé que las circunstancias de la vida me iban a llevar a esta situación".

"Sí me prometí, cuando sabía que iba a ser diputado nacional, hacer todo lo posible para que lo que es el corazón de esta ley, que es la presunción de donación de órganos, se haga realidad. Ese es el desafío de esta ley. Lo que yo puedo transmitir es que sé lo que significa esta ley para cientos o miles de familias a las cuales deseamos que no les pase lo que nos pasó a nosotros, y que tengan una alternativa de vida para sus hijos", detalló.

Me prometí, cuando fui elegido diputado, hacer todo lo posible para que la presunción de donación de órganos se haga realidad #LeyJustina #DonarÓrganosSalvaVidas pic.twitter.com/RC166NeR97 — Pablo Kosiner (@Pablokosiner) 4 de julio de 2018

Luego de contar que su hijo Juan Pablo tuvo que recibir un trasplante de hígado a los dos años, Kosiner amplió que "las circunstancias de la vida hicieron que Juan Pablo tuviera que tener un re trasplante a los 16 años, y el deterioro de esa salud en 2011, a pesar de entrar en emergencia nacional, el tiempo no le permitió que ese órgano apareciera. En ese momento ya estaba vigente la ley del donante presunto. ¿Por qué este proyecto es importante? Quiero decirlo categórica y crudamente: el desafío es que la voluntad de quienes tomamos la decisión de no revocar la presunción en vida, se cumpla. Desde que nosotros nacemos somos donantes y tenemos una gama de posibilidades para revocar esa donación: cuando saco el documento, cuando se emite la licencia de conducir, en las campañas del Incucai. Si yo tuve esa posibilidad durante toda mi vida y dije que quiero ser donante, nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a interferir en mi voluntad".

Hoy me tocó estar como legislador pero si la circunstancias de la vida hubiesen sido otras yo tendría que haber estado sentado con los padres de Justina. A mí me tocó perder un hijo esperando un transplante de órganos #LeyJustina #DonarÓrganosSalvaVidas pic.twitter.com/r4OBBWf16N — Pablo Kosiner (@Pablokosiner) 4 de julio de 2018

"Y cuando digo nadie, digo mi esposa, mis hijos, mis abuelos, nadie. Si yo decidí ser donante, disponer de mi cuerpo luego de la muerte, nadie tiene derecho a vulnerar esa presunción. A mí me ha pasado, por eso lo importante es contar experiencias muy puntuales. Operativos de trasplantes de órganos frustrados porque apareció una abuela diciendo que era testigo de Jehová, y en función de sus creencias no podía realizarse esa donación. Son creencias de la abuela, no del donante", destacó el salteño.

En esa línea, Kosiner dijo que "entiendo la situación del dolor de la pérdida de un familiar, quién no la puede entender. Lo que sí creo, es que hay que acompañar a los equipos médicos para que cuando tienen que enfrentar a una familia para decirle 'su familiar que acaba de fallecer es donante porque no ha roto la presunción en vida', lo puedan hacer con todo el respaldo del Estado".

"Esta presunción instalada a partir de la ley 20.066, hoy no se aplica, porque se sigue priorizando la disposición final de la familia por sobre la voluntad del donante, y allí está el error. Yo estoy seguro que si como política de Estado, luego de la aprobación de esta ley, se toma la decisión de hacer respetar la presunción de voluntad de donante, no vamos a estar hablando de más de 7.000 personas que hoy necesitan trasplantes por su salud, o 11.000 en lista de espera", destacó.

Quienes sufrimos la pérdida de nuestros hijos sabemos lo dolorosa que es la espera a ser transplantados. Por Juampi ✨. Por Justina✨. Por todos los que esperan un transplante #LeyJustina #DonarÓrganosSalvaVidas pic.twitter.com/4p9axAhwIS — Pablo Kosiner (@Pablokosiner) 4 de julio de 2018

Para finalizar su discurso, Kosiner sostuvo que "hay experiencias en el mundo: España, que adoptó este sistema, está a la cabeza de las tasas de donación más altas del mundo. Bélgica, Austria, Francia, Finlandia, Polonia, Suecia, Noruega, Italia, Luxemburgo, Hungría, Grecia, Israel, Turquía, República Checa, entre otros, tienen una ley de donante presunto. Es una de las conquistas sociales más importantes de los últimos tiempos, no hay grieta posible, todos vamos de la mano para apostar a dar un cambio en materia de política de salud pública".