Central Norte va sumando los últimos refuerzos

Cada vez falta menos para el encuentro entre Central Norte y River Plate por los 32vos. de final de la Copa Argentina y en el cuervo intensifican los trabajas con el objetivo de hacer un digno papel frente al bicampeón de este certamen.

Ramón “Turco” Apaza, de a poco fue reforzando el plantel y ya tiene prácticamente a todos a disposición para enfocarse de lleno al encuentro frente al millonario.

Los primeros en llegar fueron Raúl “Rata” Zelaya (mediocampista), Rodrigo Curletto (marcador central), luego lo hicieron Facundo Girón (marcador central) y Flavio “Batería” Guanca (mediocampista). Ayer se sumó Jesús “Titi” Calderón (lateral por izquierda) y en las próximas horas se sumará el delantero Santiago Pavisich (exjugador de Mitre).

“Desde la semana pasada la gente de Centra Norte me estaba buscando y ayer terminamos cerrando con mi representante. A mi me pone contento jugar contra un equipo importante como es River Plate. Lo que se acordó con los dirigentes de Central es solamente por el partido contra River Plate”, le comentó Santiago Pavisich al programa Alta Competencia por Radio Salta.

El único que estaría faltando para completar el plantel es Franco Turus, el defensor llegaría entre hoy y mañana pese a que en un principio se decía que se iba a quedar en su Córdoba natal.

Entre los jugadores que están ya trabajando desde hace tiempo con Apaza están: Mariano Maino, Matías Benítez, César González, Francisco Peinado, Fausto Apaza, Matías Ceballos, Federico Rojas, Facundo Zamarian, Matías Encina y Hernán Vargas, entre otros.

Lo cierto es que todos estos refuerzos arreglaron solo para disputar el partido frente al millonario ya que debido al parate hasta el próximo año, muchos de los jugadores deberán buscar otros rumbos.

Sin lugar a dudas el encuentro frente a River le servirá como “vidriera” a muchos de estos jugadores y no querrán perderse esta oportunidad única de enfrentar a uno de los equipos más grandes del continente.

La idea del cuerpo técnico azabache es realizar un amistoso más de cara al próximo 22 de julio y el posible rival sería Atlético Tucumán que se encuentra en nuestra provincia realizando la pretemporada.

El plantel volverá hoy por la mañana a los entrenamientos en el estadio Dr. Luis Güemes donde Apaza y su cuerpo técnico irán perfilando el once ideal para presentar en cancha el 22 de julio en el cementerio de los elefantes.

Cabe destacar que Central Norte recibirá 200 mil pesos solo por participar en dicha instancia de la Copa Argentina y si logra dar el batacazo frente a River recibirá además la suma de 560 mil pesos.