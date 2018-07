El súper Boca cierra sus filas

Boca no anda con vueltas. Al explosivo pase del delantero Mauro Zárate que causó un terremoto en Vélez, se le sumó el defensor Carlos Izquierdoz y Gustavo Gómez, pero aún falta un arquero que reemplace a Agustín Rossi, que dio muchos dolores de cabeza al xeneize.

Es que ayer a la mañana el defensor Gustavo Gómez se realizó la revisión médica para convertirse en refuerzo de Boca, que hizo una oferta para contratar a Nahuel Guzmán, aunque su llegada parece poco factible.

El paraguayo se efectuó los chequeos médicos en un centro de salud ubicado en el barrio porteño de Balvanera y hoy firmará su contrato para poder viajar el viernes a Estados Unidos a la parte más fuerte de la pretemporada.

Gómez fue adquirido al Milan en seis millones de euros y los italianos conservarán el 20 por ciento de una futura venta.

En tanto, el xeneize va a la carga por Nahuel Guzmán y el colombiano David Ospina, por el que existe un principio de acuerdo.

Este es uno de los principales pedidos del mellizo Barros Schelotto. Su idea es incorporar a uno que pelee por el puesto con Agustín Rossi, recordando que Guillermo Sara partió (además están los juveniles Manuel Roffo y Javier Bustillos).

Si bien habría buena predisposición del guardameta argentino por retornar a su país, lo complicado es negociar con Tigres de México. El Patón es una de las figuras en su equipo y tiene contrato hasta 2020. Renovó su vínculo a principios de 2017 y su cláusula de rescisión asciende a 20 millones de dólares.

Obviamente Boca no está dispuesto a desembolsar esa suma de dinero, pero no descarta aumentar la propuesta formal que ya le realizó a la entidad azteca (no trascendió la cifra). La contra es que Tigres no cuenta con un plan B para reemplazarlo.

El caso de Ospina es a la inversa. El colombiano que cumplirá 30 años en agosto tiene contrato en el Arsenal inglés hasta mediados de 2019 y no es titular en su equipo.

Desembarcó Izquierdoz

Ayer mismo el defensor Carlos Izquierdoz arribó al país a la espera de su firma con Boca, luego del arreglo con el Santos Laguna de México y la realización de la revisión médica.

“Estoy ilusionado. Ojalá que se cierre todo porque es algo que quisiera”, confesó en declaraciones a la prensa, luego del aterrizaje en el aeropuerto de Ezeiza.

“Se van a encontrar con un jugador que va a dejar todo, que se va a entregar al máximo. Ojalá que lo pueda demostrar en la cancha, porque al hincha le gusta que los jugadores hablen en la cancha. Espero que se cierre todo y podamos hacer eso”, afirmó el exdefensor de Lanús, que jugó las últimas cuatro temporadas en México y levantó varias copas.