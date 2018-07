Aranguren: "No quería salir del Gobierno, yo no renuncié"

El exministro de Energía y Minería Juan José Aranguren aseguró que vivió "con un poco de decepción" la decisión del presidente Mauricio Macri de desplazarlo del cargo y consideró que su "estilo de conducción" al frente de la cartera "a lo mejor no dejó muy contentos a los allegados del Gobierno".

"No quería salir del Gobierno, yo no renuncié. Desde mi punto de vista, ser ministro no es un derecho al cual se pueda renunciar, es un deber, es una obligación, es una responsabilidad, que, en este caso, el presidente Mauricio Macri decidió que no correspondía que continuara", sostuvo el exfuncionario nacional.

El exCEO de Shell Argentina, según un artículo publicado por La Nación, contó que vivió su salida del Gabinete "con sorpresa, con un poco de decepción". "No voy a dejar de decir la verdad, pero una vez que el Presidente lo decidió...", añadió Aranguren.

Asimismo, el exministro relató que luego de su desplazamiento charló con el jefe de Estado: "Él consideró que era conveniente que fuera otra persona, otro equipo, el que continuara con la política energética y así se hizo".

"También mi estilo de conducción dentro del ministerio de Energía y Minería a lo mejor no dejó muy contentos a los allegados del Gobierno porque el Presidente siempre nos pidió decir la verdad y yo cumplo con eso", agregó el ingeniero, quien precisó que el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, fue el encargo de comunicarle la decisión: "No voy a ser necio, algo esperaba porque no soy alguien que se deje coordinar fácilmente".

Su paso por el Gobierno

Respecto de su paso por la gestión pública, Aranguren señaló que "la hipocresía política es lo más ingrato" que tuvo que soportar, "que alguno piense en su electorado y que lo que se debe hacer puede posponerse hasta la próxima elección; los tiempos no son iguales en la parte política que en la parte técnica".

Aranguren, sobre el nuevo titular de la cartera energética, Javier Iguacel, dijo: "Va a imponer su propia línea; es alguien que viene del sector petrolero, que hizo un muy buen trabajo en vialidad denunciando la corrupción e implementando la obra pública que es más que evidente".

"Obviamente va a tener su impronta, uno no puede esperar que sea el calco de otro; si el Presidente lo convocó es porque está confiado de que va a cumplir con esta etapa, es decir, en todo caso habrá que esperar el devenir de los próximos meses para ver cuál es esa etapa que le tocó completar", concluyó.