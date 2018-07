Manuela Bravo evitó el robo a una panadería: "El ladrón me decía que me iba a pegar un tiro"

La mayoría de las veces, quienes viven de cerca un hecho de inseguridad, no se meten por temor a salir lastimados.

Sin embargo, no fue ésta la actitud de la cantante Manuela Bravo, quien gracias a su valiente accionar evitó un robo en una panadería de Luis María Campos y Virrey Loreto, en el barrio porteño de Belgrano.

"Me pasó el domingo a las siete de la tarde en la panadería, en Luis María Campos y Virrey Loreto y bueno, como soy medio loca puse el cuerpo y enfrenté al ladrón. En realidad, me puse a hablarle, él decía que me iba a disparar, que me corriera, que me iba a pegar un tiro", explicó.



"La verdad es que lo enfrenté, me daban pena las chicas que estaban ahí trabajando y sinceramente fue lo que sentí. Bueno, todo salió bien, él se terminó yendo sin robar, y lo más gracioso es que después de todo lo que yo le dije cuando se fue me dio un beso, así que es tragicómica la situación", relató la cantante.

"Estuvo bastante tiempo, después llegó la policía, las chicas tocaron el botón antipánico para llamar a la policía, pero este chico ya se había ido y todo salió bien. Soy medio loca, qué voy a hacer·, concluyó Manuela con humor, en un artículo publicado por Teleshow.