Denuncian incendio intencional en Salta

Un incendio que según trascendió se habría provocado de manera intencional, fue denunciado el fin de semana en la calle Lucio Mansilla de la manzana 170 C del barrio 26 de Marzo de esta ciudad. El hecho, que podría haberse tratado de una tragedia, no contó con personas lesionadas pero sí perjudicadas materialmente dado que en la humilde casa no quedó prácticamente nada.

Según vecinos y familiares de los habitantes de la vivienda quemada, quien provocó el peligroso y macabro hecho fue una pareja. "El incendio lo generó una mujer llamada Cintia y su pareja al que le dicen Chochan", dijo la fuente consultada por este medio, quien prefirió conservar la identidad por temor a represalias. Lo cierto, y más allá de si se trató de una acción intencional o no, el tema debería estar siendo investigado por las fuerzas de seguridad y la Justicia salteña. Las víctimas de la quema que perdieron lo poco que tenían son el señor Nelson Paredes y la señora Laura Rita.

Como si el incendio de la vivienda no hubiera sido suficiente, la pareja víctima sufrió también el robo de algunos bloques y chapas que sobrevivieron a la llamas. El hecho ocurrió el domingo en plena luz del día, cerca de las 13.30, aprovechando la ausencia de los moradores, sostuvo la misma fuente que denuncia que se trató de un hecho intencional.

Pareja sospechosa

El Tribuno pudo averiguar que la pareja sospechada como autora del siniestro vial en el barrio de la zona sudeste de la ciudad son consumidores de droga y habrían accionado "por encargo". En el barrio sostuvieron que quien compró dos botellas de alcohol de medio litro y fue quien mandó a la pareja a quemar la casa es un tal "Pelao" identificado con las siglas J.P., quien tendría un frondoso prontuario.

Según los denunciantes, ese "peligroso delincuente antes del incendio ya había amenazado que iba a hacer lo que terminó pasando", señalaron, cuestión, según la fuente, que se denunció en la seccional de Villa Lavalle y desde donde no obtuvieron ningún tipo de respuestas.

La gravedad del hecho no solo dejó sin nada a una familia, sino también un manto de incertidumbre total en los damnificados y vecinos del barrio 26 de Marzo. Sin dudas esperan alguna respuesta por parte de las fuerzas de seguridad.

Incendio en San Ignacio

En la tarde de ayer, en una casa de la zona sudeste bomberos trabajaron y sofocaron un incendio que se habría originado por un cortocircuito. Solo hubo daños materiales. Antes de las 18 un llamado alertó sobre lo ocurrido en la vivienda, y de forma inmediata efectivos de bomberos de zona sur se desplazaron al lugar. Con líneas de alta presión lograron controlar la situación.

Las primeras pericias realizadas por los especialistas arrojaron que el fuego podría haberse propagado tras un cortocircuito en un tomacorriente que estaba conectado a un televisor. Según fuentes policiales, la pérdida fue total en una de las habitaciones del inmueble.

