Psicopedagogas cuestionaron los dichos de Viviana Bazán

Tras una nota publicada por El Tribuno el martes 3 de julio, un grupo de psicopedagogas autoconvocadas que no tienen título universitario salieron al cruce de los dichos de Viviana Bazán, presidenta del Colegio que las representa como profesionales. Bazán había señalado en esa publicación que es "innecesario" presentar un amparo colectivo (contra la exigencia de que todos los agentes de salud tengan título universitario para atender con obras sociales) antes de agotar la vía administrativa. Además, en esa oportunidad dijo que hay colegas "ansiosas" que se quejan porque en realidad no quieren completar la licenciatura.

En contrapartida, las psicopedagogas Viviana Vacherand Solá y Clara Avilés, en representación de egresadas de institutos terciarios privados, le respondieron a Viviana Bazán, punto por punto.

"La señora se contradice con la nota de respuesta a nuestro pedido de información respecto a las acciones que se están realizando en defensa de nuestros derechos como matriculados. Además, no nos consta que haya realizado el reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud con nuestra postura", señaló Vacherand Solá.

Con respecto al amparo colectivo que está en pie, la profesional dijo: "El amparo no necesita el agotamiento de las instancias administrativas previas cuando la inminencia de los perjuicios requieren una inminente resolución. Además, el amparo, a diferencia del reclamo administrativo, tiene la garantía de ser un proceso judicial a resolverse por un poder del Estado diferente del que causa el daño".

Sobre la calificación de "ansiosas", señaló: "Claramente, el menoscabo al derecho de trabajar no solo genera ansiedad sino intranquilidad, frustración y una incertidumbre absoluta, esa es la función de nuestro colegio, debe asumir nuestra defensa y evitar que se concrete".

El sector cree que no es lo adecuado sentarse a esperar para ver qué pasa con las acciones que se emprendieron en el resto de las provincias. "Nosotras acá depositamos la defensa de nuestros derechos y no en la expectativa de lo que hacen terceros", sentenció, en referencia a las declaraciones de Viviana Bazán, quien indicó que en Córdoba ya se elevó un recurso de amparo, por lo que no es necesario que las demás provincias también lo hagan.

Así, las manifestaciones de la presidenta del Colegio de Psicopedagogos de Salta abrieron la polémica, luego de que aproximadamente 40 profesionales fueran sacados de los padrones y se quedaran sin poder atender pacientes por medio de las obras sociales.

"Hoy ella pretende vulnerar los derechos adquiridos de las egresadas en institutos terciarios, que tenemos la misma matrícula que las universitarias, negándonos el derecho a trabajar", cuestionaron las psicopedagogas.

Vacherand Solá aseguró que no existe ninguna intencionalidad política como dijo Bazán. "La idea nació por la defensa de nuestros derechos como profesionales habilitados y reconocidos como agentes de la Salud según decreto 1.484/09. Ante esta situación, el abogado Rubén Darío Paz, esposo de una colega, se comprometió con nuestra lucha y ofreció iniciar el amparo colectivo de manera gratuita para todas las colegiadas, ya que es evidente que la señora no representa a la totalidad de matriculadas", aclaró la profesional.

Los psicopedagogos terciarios pueden firmar el petitorio hasta hoy en Santiago del Estero 1040, de 10 a 12 y de 17 a 20, o en la guardia de la Biblioteca Provincial, en Belgrano y Sarmiento, de 8 a 21.