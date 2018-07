"El negocio de los supermercados está muy complicado, la situación está muy fea"

"Las compras y las ventas es el único dato que podamos dar con cierto rigor y ha caído en el último mes (junio) un 5% en volumen. En cuento a precios, la situación está muy cambiante, cuando se habla de una suba de precios de una empresa después hay que ver cómo termina el arreglo. A veces tienen listas de precios con aumentos, pero con bonificaciones porque el fabricante sabe que la venta está en caída y ese precio aumentado no se aplica hasta dentro de unos días. También hay listas de precios que se retiran", explicó el portavoz de la Cámara Argentina de Supermercados.

"Lo que no pasa es la falta de productos. Cuando el dólar estaba muy desbocado, no se entregaban algunos productos, pero eso ahora está regularizado", agregó en un artículo publicado por Ambito Financiero.

En diálogo con radio La Red, Aguirre admitió que se registraron aumentos de productos masivos por encima de la inflación oficial, que hasta mayo acumuló 11,9%, pero para los primeros seis meses se estima entre por arriba de 15%. "En los últimos dos meses, en promedio, se puede hablar de entre 10% y 15%, pero después hay que ver los primeros meses del año. Sería un 20% total, eso sería algo significativo. Pero también hay que ver qué pasa ahora, porque algunos retrotrajeron listas de precios, que no quiere decir que es el precio final, porque cuando el mercado empiece a 'tirar' de nuevos algunos van a querer volver al precio que necesitan, cuando haya demanda", destalló Aguirre.

Caída en las ventas

En esa línea, recordó que CAME midió una caída en las ventas de alimentos de entre 4,5% y 5% y confirmó un nuevo fenómeno en el comportamiento de los consumidores. "En los últimos tiempos la mayoría de las marcas que se destacan son las de segundo orden y no las líderes. Eso marca algo: la gente pasa a la segunda o tercera marca o a la de los supermercados", enfatizó.

Asimismo, Aguirre identificó los productos más afectados por la subida del dólar: atún, sardina, palmitos y algunas bebidas importadas. "Ahí la devaluación pega de lleno", aseguró.

Por otra parte, el vocero de la CAS cuestionó las promociones de "3x2" y exhortó a los comercios porteños a realizar descuentos más claros. "Obligan a la gente a hacer cálculos para saber cuánto cuesta realmente el producto y la duda es si el día anterior el producto no se subió para que después la promoción deje el precio final al que tenía el día anterior, y es un engaño. Todo eso empieza a perder fuerza", dijo Aguirre, y reveló a modo de ejemplo cómo es la situación en Santa Fe. "La mayoría de los supermercados tienen dos precios en algunos productos. Un cartel grande dice $ 20 normal y $ 18 si compra con la tarjeta de ese comercio, bien claro y sencillo, y es una forma de promocionar que puede llegar a la Ciudad de Buenos Aires", planteó.