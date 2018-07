La Policía dijo que detuvo a una joven por entorpecer un operativo

Una joven pasó varias horas encerrada en la comisaría primera por filmar un procedimiento policial de desalojo a una vendedora ambulante del centro de la ciudad ayer a la mañana. Por la noche, manteros se manifestaron en contra de los controles que se están realizando en la ciudad.

Tras recuperar la libertad, Eugenia López denunció ayer a la tarde que estaba grabando lo que ocurría cuando una oficial la “violentó y le tiró el teléfono al piso”, para después arrestarla.

Primero la llevaron a la Alcaidía ubicada en Ciudad Judicial para una revisación médica, y finalmente la trasladaron a la comisaría. Eugenia López tiene 33 años, es docente e integrante de la organización “Chucherías Feministas”.

La joven aseguró que trató de filmar lo que ocurría con su celular porque la Policía estaba maltratando a la vendedora y a otro joven que trató de intervenir y que también quedó demorado.

Testigos registraron la tensa situación, que se generó en la calle Balcarce casi esquina España, en videos que se viralizaron en las redes sociales.

En la puerta de la comisaría, sobre la calle Deán Funes, se realizó una manifestación ayer a la tarde para reclamar que la dejaran salir.

Fernando Ruarte, abogado de la joven, destacó que “no es delito filmar” un operativo y que la joven “no se resistió a la autoridad” en ningún momento.

Ruarte aseguró que hoy se radicará una denuncia formal y calificó lo ocurrido como un grave abuso policial.

“La Policía de Salta, y la de toda Argentina a partir del gobierno de Mauricio Macri, cree que tiene el poder de hacer estas cosas. No actuaría así si no tuviera vía libre. Se están viendo estos procedimientos sistemáticamente contra los trabajadores que tratan de ganarse la vida. El Estado está buscando que la gente salga a delinquir”, señaló Ruarte.

La joven, en tanto, agregó: “Claramente quieren adoctrinarnos. Es un disciplinamiento. Estuve detenida unas seis horas solamente por filmar”.

“Había un operativo. Estaban sacando a una mujer que estaba vendiendo. Un chico pasó y les dijo a los policías que la dejaran trabajar. Entonces lo arrinconaron. Ahí me crucé yo. Una oficial me violentó y me tiró el celular al piso. La gente empezó a reaccionar y entonces me ramea”, contó Eugenia López a El Tribuno.

Testigos aseguraron que los efectivos fueron a detener a la vendedora, aunque desde la Policía difundieron que le estaban realizando un acta de infracción porque comercializaba “artículos en la vía pública sin permiso ni habilitación”.

La Cámara de Comercio e Industria viene reclamando más controles y difundió esta semana que en el centro de Salta capital hay tantos puestos ilegales como en la ciudad de Buenos Aires. Según un relevamiento realizado por esta institución, hay un promedio de 8 vendedores por manzana que trabajan sin permiso.

Anoche, tras el escándalo, manteros se manifestaron en San Martín y Alberdi. Cortaron el tránsito y aseguraron que vender en la vía pública es la única salida que les queda para subsistir.

En un parte de prensa, la Policía difundió la versión oficial sobre lo sucedido con Eugenia López. La fuerza comunicó que, cuando se estaba realizando el acta de infracción a una vendedora, “un hombre comenzó a increpar a los policías con insultos”, y que “al solicitarle que se retire y cese con su actitud el individuo comenzó a arrojar golpes contra los uniformados, por lo que debieron demorarlo”.

La Policía agregó que “de la multitud surgió una mujer vociferando en contra de los efectivos con un teléfono celular en sus manos, tomando intervención en el hecho, intentó hacer liberar al hombre de la custodia policial, entorpeciendo el procedimiento, por lo que se procedió a su demora”.