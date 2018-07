Suenan las notas de una novedosa propuesta cultural de música y turismo

Las facetas culturales de Salta son muchas y diversas, por suerte para los salteños y los turistas que llegan a descubrir no solo los paisajes de la provincia, sino a involucrarse en sus tradiciones.

Con la premisa de promover una propuesta diferente y sin precedentes se realizará “Música por el camino de la fe”, un espectáculo de música clásica contemporánea que realizará una recorrida por tres iglesias de la ciudad.

Desde mañana viernes y por tres días la Camerata de la Ucasal (Universidad Católica de Salta) junto a músicos invitados presentarán una particular combinación de lo mejor de la música clásica contemporánea con la historia y arquitectura de tres de las iglesias del Corredor de la Fe.

En trabajo conjunto la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Salta y la Ucasal proyectan dar continuidad a este festival musical, que se repetirá en mayo del próximo año con participación internacional.

“Hoy planteamos otra propuesta a quienes nos visitan en Salta. Hay muy pocos festivales de este tipo en el país y mucho menos estables, por lo que resulta alentador poder confirmar ya que este se replicará en mayo del próximo año”, contó el director de la Escuela Universitaria de la Ucasal, Jorge Lhez a El Tribuno.

“Las principales ciudades del mundo tienen un festival que las caracteriza en lo que respecta a música académica, y Salta no lo tenía, sobre todo en temporada invernal”, añadió el maestro.

El programa y el turismo

Mañana la protagonista será la Catedral Basílica, donde bajo la dirección del maestro Jorge Lhez, la Camerata Ucasal se presentará con el violinista Pablo Saraví, concertino de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

El sábado 7, la jornada artística se desarrollará en la Basílica Menor San Francisco, con una nueva presentación de la Camerata Ucasal acompañada por la soprano Laura Rizzo quien cantará una serie de Ave María. En esta ocasión también hará su presentación el reconocido coro de cámara Música Quantica, bajo la dirección de Camilo Santostefano.

Finalmente, el domingo 8 de julio la convocatoria será en la parroquia San Juan Bautista de La Merced, donde el público podrá disfrutar de diferentes piezas interpretadas por el coro Música Quantica.

La novedosa propuesta que fue presentada en la Casa de Salta en Buenos Aires tiene por objetivo convocar a turistas con paquetes que las propias agencias dedicadas a la actividad ya están promoviendo.

De la misma manera los vuelos que arriben a la ciudad mañana serán recibidos con músicos que invitaran a participar del festival.

La plaza 9 de julio será también parte de la movida albergando en su glorieta a músicos de distintos estilos que darán al fin de semana un contexto diferente.

“Salta tiene, mas allá del folclore, un alma musical muy interesante por lo que la música es un producto turístico que queremos explotarlo. Por eso buscamos construir algo distinto”, sostuvo el secretario de turismo de la Municipalidad de Salta, Mario Peña.

Para el funcionaria es importante también que lleguen a Salta artistas de primer nivel que se vincularán con músicos y estudiantes salteños a través de clínicas especificas o devoluciones.

Particular propuesta

“La característica principal de este primer año es que será música clásica contemporánea, salvo un par de obras, la mayoría es del Siglo XX, lo que le da una identidad innovadora y desafiante”, contó Lhez, y agregó que “muchas de las obras que se interpretarán serán tocadas por primera vez en Salta. Y también van a hacer primera audición para los turistas que se acerquen”.

El escenario urbano que brindan las imponentes iglesias serán también una particularidad interesante por la arquitectura y solemnidad de cada una. Es importante destacar que estos encuentros musicales se desarrollarán con un fin solidario, ya que para acceder se solicita un alimento no perecedero que cada iglesia destinará a los sectores más necesitados con los que trabaja habitualmente.

Además, todos los artistas que participarán desarrollarán clínicas musicales y devoluciones para artistas locales y estudiantes como acción de responsabilidad social.

El concertino Saraví dará un ensayo abierto y una devolución al público y estudiantes.