El cadete un servicio de mensajería atrapó a un ladrón con más de 500 mil pesos

Sus 12 años trabajados en la Municipalidad de Junín, Buenos Aires, hicieron que sea conocido y querido por todos los vecinos. Fernando Derra, en la ciudad que lo vio nacer hace 42 años, es "Fercho", o el hombre que de día se sube a la moto para convertirse en cadete y de noche, chaleco amarillo mediante, se transforma en el cuida coches del Tu Cine, uno de los tantos lugares de encuentros juninenses.

Durante la mañana del miércoles repartió encomiendas pequeñas en la moto que aún está pagando. "Venía por la calle 12 de octubre y vi a un hombre bajarse de una camioneta de forma sospechosa. Cuando me vio bajé la marcha y se puso nervioso. Dejó la puerta entreabierta y empezó a correr. Entonces lo seguí. Fueron sólo algunas cuadras. En 12 de octubre y Saavedra le grité que pare y se detuvo. Cuando lo reduje no intentó nada, pero al acercarse más personas comenzó a gritar: 'Me quiere pegar, este tipo me quiere pegar'. Quiso que lo soltara pero no lo hice".



Un patrullero policial que pasaba por la zona se acercó al tumulto y detuvo al delincuente. "Cuando lo perseguía vi que tiró varias cosas a un baldío. Le dije a la policía que vaya a revisar y encontraron una billetera, un inhibidor de alarmas y las llaves de un Volkswagen Gol Trend gris, en el que luego encontraron 500 mil pesos y otras pertenencias", agregó Derra.

La policía bonaerense le ratificó a Infobae que el hombre de 31 años, llamado A.P., cordobés, quien intentó robar la Volkwagen Amarok de Gustavo Castellazi, dueño de una concesionaria de vehículos en Junín. Entre sus pertenencias, también se secuestraron varias prendas de vestir, una notebook y cargadores de handy.

Los "inhibidores de alarma", en este caso, actúan cerca de la unidad en un radio de aproximadamente 50 metros. Lo que permiten es interferir en la frecuencia de radio que existe entre la llave y el vehículo. Cada unidad y llave tiene un código especial, por lo que interfieren entre el mismo y la frecuencia logrando que la misma no llegue a su destino.

"Algunos vecinos vieron a otro hombre, de campera roja, apoyado sobre el vehículo, por lo que creen que el ladrón iba acompañado. Pero eso no lo sabemos", manifestó Derra.

También aseguró que muchos vecinos lo llamaron para brindarle su apoyo. "Soy un hombre que la pelea a diario, que la remo constantemente para estar lo mejor posible. Trabajo en una mensajería y por la noche estoy en la puerta del cine, cuidando los autos de la gente. A veces me llaman para otros eventos porque me conocen y saben que soy confiable", sostuvo.