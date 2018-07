VIDEO: Borghi a Sampaoli: “Le dicen chancho arriba del árbol, nadie sabe cómo llegó tan alto”

No es ninguna novedad que la relación entre Claudio Borghi y Jorge Sampaoli es de absoluta tensión desde que el actual entrenador de la Selección de Argentina ocupó el puesto del Bichi en el equipo nacional de Chile. Sin embargo, el entrenador fue lapidario con el actual técnico albiceleste.

Borghi realizó una muy jugosa entrevista con TyC Sports en la que no dudó en apuntar contra el DT de Argentina: “Yo lo admiro muchísimo a Sampaoli, en mi barrio le diríamos chancho arriba del árbol porque nadie sabe cómo llegó tan alto. Lo admiro de donde salio a donde llegó, para hacer lo que hizo, hay que ser un tipo muy inteligente”.

“No necesariamente tiene que saber de fútbol, pero sí es muy inteligente. No sólo llegó a la Selección de Argentina, sino que ilusionó a todo un pueblo con ser campeón del mundo sin ningún tipo de proyecto. Para hacer eso tenes que ser un tipo muy vivo”, disparó el ex estratega de Boca, Independiente y Argentinos Juniors en el país.

“Tengo dos opiniones de Sampaoli. Una profesional, donde evidentemente el tipo lo ha hecho bien. Y otra personal, humana, que es muy mala. No digo que no tenga ideas de lo que propone hacer, lo que sí entiendo es que no tiene convicciones de lo que está haciendo”, afirmó.

El conflicto entre ambos se remonta al 2012, cuando Borghi abandonó su cargo en Chile por malos resultados e inmediatamente fue reemplazado por Sampaoli, que por entonces comenzaba a asomar como un entrenador exitoso en la Universidad de Chile, pero que tiraba dardos a través de la prensa chilena, eso el Bichi nunca se lo perdonó.

Las formas de Sampaoli: “No me pregunten solamente a mí, pregunten en varios lados lo que hizo para llegar. En Chile, que es un país donde lo quieren mucho, llegó un momento en el que dijo me siento un rehén del pueblo porque no me dejan salir a un lugar donde quiero trabajar”.

“Yo tengo una ética limitada, cada vez que tomo una decisión pienso en aquellas cosas que me enseñaron que están bien o mal. Ofrecerme a un trabajo cuando hay un colega trabajando no me parece bien”.

“Con este fracaso deportivo, que fue tremendo, lo primero que tiene que decir es: Yo no puedo manejar esto, prefiero irme. El tipo va y dice: Voy a evaluar si me voy. Evidentemente tiene una cláusula de salida que le conviene quedarse y eso me parece mal. No hay plata que compre tu dignidad o buen comportamiento”.

“No sé si jugó la Argentina, participó. Argentina no tuvo un equipo”.

“Veo al Maestro Tabárez que casi sin poder caminar se para en la conferencia de prensa y te enseña. Cuando veo a Sampaoli sacando músculo agarrado del banco de suplentes, todo tatuado, digo: Ponete una camisa viejo. No podés representar a una Selección nacional”.

“No tengo despecho con él. Sí estoy en contra de los que venden barriletes hasta cuando no hay viento. Me enoja mucho. Este tipo vende barriletes siempre, no puede ser”.

“Lo digo con todo respeto: Islandia es un ejemplo de país, una isla chiquita, gente preparada, profesionales, linda gente, una pinta ... Pero no nos pueden empatar al fútbol. A honradez, higiene, limpieza, estudio, nos ganan; pero al fútbol no”.