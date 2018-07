Wimbledon: Pella eliminó a Cilic

El tenista argentino Guido Pella dio la sorpresa este jueves en el torneo de Wimbledon y eliminó al tercer favorito y finalista de 2017 Marin Cilic, en un partido que se disputó en dos días y en el que remontó dos mangas.

Pella, 82º del mundo, venció por 3-6, 1-6, 6-4, 7-6 (7/3) y 7-5, y se medirá por una plaza en octavos de final al estadounidense MacKenzie McDonald, que, como él, nunca había alcanzado la tercera ronda de un torneo del Grand Slam.

El jugador zurdo de 28 años, oriundo de Bahía Blanca, se benefició de la interrupción del partido el miércoles por la lluvia, cuando su rival mandaba por 2 sets a 0 y 3 juegos a 1.

El argentino, que nunca había ganado a uno de los primeros cinco jugadores del mundo, aprovechó su cuarta bola de partido gracias a un fallo directo de Cilic, que la estrelló en la red.

‘La lluvia me ayudó‘, dijo Pella al término del partido.

Cilic ‘ayer estaba jugando tan bien, golpeando la bola tan fuerte, no podía hacer nada‘.

‘Hoy jugué diferente, siendo más agresivo‘, añadió. ‘Me sentía con mucha más confianza, serví mejor y estaba más tranquilo‘, prosiguió.

‘Traté de empezar por ganar el tercer set desde el principio‘, narró Pella, que admitió que la hierba no es su superficie favorita.

‘En el cuarto set rompió mi servicio, pero estaba tranquilo.

No sé por qué, porque estaba cerca de la derrota‘, explicó.