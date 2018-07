Un fallo judicial insta al Congreso a modificar la composición de la Cámara de Diputados

La Cámara Nacional Electoral instó al Congreso a que actualice la distribución de la cantidad de diputados nacionales, ya que advirtió que el número de legisladores se elige de acuerdo al Censo de 1980 y no en base al último registro, realizado en 2010.

El tribunal integrado por los jueces Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera hizo lugar a una demanda de un votante cordobés que alegó que "por encontrarse desactualizada la cantidad de diputados que se eligen por distrito, el valor de su voto es inferior al de los ciudadanos de otras provincias".

La CNE hizo lugar al planteo y requirió al Congreso de la Nación que extreme los recaudos para ejecutar el mandato constitucional establecido en el artículo 45 de la Constitución Nacional, que obliga ajustar la representación a los datos del censo.

"Cuanto más exacta sea la relación entre la población de la República y el número de sus diputados, más fielmente se respetará el sabio plan de organización del Poder Legislativo adoptado por la Constitución argentina", sostuvieron los magistrados en su fallo.

Anacrónica

En ese sentido, recordaron que el artículo 45 de la carta magna establece que "después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada por cada diputado".

En la sentencia, Dalla Via y Corcuera advirtieron que la actual composición de la Cámara de Diputados está basada en los datos poblacionales del censo realizado en 1980 y no de acuerdo a los registros del 2010: "Resulta claramente anacrónica" la representación actual, plantearon.

Por último, "en la sentencia también se destaca que, más allá de la adecuación que debe realizarse, el número de diputados no necesariamente habría de variar en mucho, lo que denota lo innecesario de la modificación en la partida presupuestaria correspondiente para solventar el gasto que implicaría la puesta en función de los eventuales nuevos cargos", señaló un comunicado del máximo tribunal electoral.

Algunas de las provincias que mayor crecimiento poblacional tuvieron en los últimos 38 años fueron Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.