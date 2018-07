Artesanas salteñas exponen juntas en el Centro Cultural América

Hasta el 9 de julio en el Centro Cultural América (Mitre 23) se pueden ver y comprar trabajos de seis marcas salteñas que, aunque de diversos orígenes, comparten el sello identitario de la factura artesanal, creativa y de gran calidad. Diseño Modo Artesanal, tal el nombre de la muestra, estará abierta de 9 a 21, y en ella coexisten dos vertientes a las que una mirada que valora el arte puede reconocer con facilidad: la labor íntegralmente artesanal salteña, de la Asociación de Artesanos y Productores Agroganaderos de Cobres (La Poma), y el diseño de autor de la provincia, representado por emprendedoras.

Rita Guanuco (24), de la Asociación, le explicó a El Tribuno que trajeron guantes, gorros, ponchos, chalecos, boinas y bufandas. Entre las novedades hay piezas decorativas como lajas talladas y objetos de lana. Mientras que todos los tejidos son realizados por la comunidad, asentada a 3.500 metros sobre el nivel del mar y que emplea lana de llama y oveja de rebaños familiares.

“El hilado se hace a mano. Los ponchos y chalecos se tejen a dos agujas, los guantes y boinas a cinco y los chales triangulares sobre bastidor. Lo natural se ve en los colores blancos, tierras y en menor medida negros y grises. Somos 30 asociados y del 17 al 25 estaremos en la Feria de Cachi”, anticipó Rita.

Rita Guanuco, en su estand de Diseño Modo Artesanal

En el otro sector, las diseñadoras y emprendedoras salteñas comentaron que suelen encontrarse en la ciudad en el circuito de ferias. Sin embargo, el exponer en el Centro Cultural América, una institución céntrica y que fomenta la accesibilidad a la cultura de los ciudadanos, les da una mayor visibilidad y la chance de acercarse a otros públicos.

Así lo entienden Ana María Cazón (50), de Amano, y María Fernanda Meinardy (53) de El Arte Sana, quienes comparten un local en el corredor Balcarce junto con otras tres emprendedoras salteñas. En las vitrinas que les fueron destinadas en Mitre 23 dispusieron con ingenio materia prima para explicar a los visitantes el circuito de elaboración de sus creaciones.

Ana María Cazón, de Amano, y María Fernanda Meinardy, de El Arte Sana.

Así, el espectador puede conocer que las piezas de cerámica de El Arte Sana se originan en arcilla blanca con la que María Fernanda hace un bizcocho y el producto final llega a las manos del destinatario luego del esmaltado y dos cocciones en el horno a 1.040 grados. El colorido parte de los óxidos, pigmentos y de la técnica de engobe (pigmento mezclado con arcilla y pintado de la pieza en crudo, que demanda tres cocciones). María Fernanda piensa para su arte un principio de utilidad, por lo que las obras son funcionales. Hay cactus y cardones lumínicos y bandejas, platos y cuencos. “Me gusta darles vanguardia con colores brillosos. Como soy muy detallista, busco que la terminación sea diferente de lo que uno puede llegar a ver en otros lados”, señaló. La última pieza que fabricó es una tejedora andina cuyas manos están aplicadas al tejido de la pollera con que está ataviada, representación de que la mujer andina elabora su indumentaria y la de su familia, pero con un hondo mensaje escondido en la hechura.

“Alude a la abuela, a la sabiduría y, en realidad, ella teje su propia vida”, comentó María Fernanda. Y de esto se sustancia el espíritu que la emprendedora aplica a su trabajo: de una habilidad que tiene suficiente empuje para emerger de donde estaba acallada y surgir en oportunidad de sustento real. Ana María Cazón relató que comenzó haciendo la ropa de cama para su hogar y prendas para que vistieran sus hijos. Luego aprendió marroquinería en la Fundación Roberto Romero y continuó con una formación en zapatería en la Escuela de Artes y Oficios. En su caso expone la moldería de calzado, cueros, herrajes, cartones para forrar plantillas, suelas para las bases y las hormas que usa para modelar el calzado. De allí hasta el zapato y cartera terminados median días y días de trabajo. “Todo es a pulmón y cuesta poner la marca en el mercado. Hago del 36 al 40 uno de cada modelo, así es que es exclusivo. Trato de que el calzado quede cómodo, con buenas terminaciones”, dijo Ana María y es verdad consabida que la artesana se aplica a un objeto con el que se tiene que encantar ella primero para recién ponerlo a la venta.Los exhibidores en el Centro Cultural América también custodiaban las piezas de Arte Joya, de Marcela Alemán (45).

Marcela Alemán, de Arte Joya.

Ella trabaja con semillas, retazos de aguayo, chaguar, metales como alpaca, cobre y bronce y piedras semipreciosas como turquesa, amatista, coral y labradorita o piedra de la luna, perlas de río, etcétera.

En varias se percibe a simple vista la aplicación de una técnica de golpeado sobre yunque. La joyería de Marcela es moderna, con un visual étnico. Ella explicó a El Tribuno que todas las piezas están armadas, cortadas, moldeadas, martilladas y pulidas a mano. Luego se completan con la colocación y el ensamble sin soldaduras, porque las termina con remaches de los mismos metales, por ello la bijouterie una vez puesta no se engancha en la ropa ni el cabello.

Hace unos años Marcela aprendió con un artesano que vendía sus piezas en las calles técnicas de engarzado y se capacitó en elaboración de joyería, pero perfeccionó su estilo con mera experimentación.

“La necesidad de materiales te hace crear. Cuando se me termina la materia prima para mí se abre una oportunidad para crear”, sintetizó y testigo de ello es un particular collar de nueces silvestres que toman brillo al contacto con la piel y que su ojo estético vio que podían cumplir la funcionalidad de piedras (ver foto arriba a la derecha). Esta y todas sus piezas son ostentosas, tan territoriales que conquistan de lleno un outfit. “Hago piezas chicas por encargo, pero cuando las mezclo con las cosas grandes, me cuesta mucho venderlas, porque me caracterizo por el volumen”, reconoció. Añadió que si bien tiene clientas norteñas, su trabajo gusta mucho en Buenos Aires, adonde se va a feriar de tanto en tanto. “Me dicen que es una fusión de modernidad, tradicional y etnicidad, aunque no me gusta definir mi trabajo”, finalizó.

Muñecas

La diseñadora de Chicoana, Fanny Chauqui, trajo en esta oportunidad llamativos accesorios, como unos coloridos posavasos concéntricos hechos con costuras invisibles. “Es como coser una prenda de alta costura, que no se debe notar lo que lleva abajo”, explicó Fanny. También espejos, móviles de fieltro (aunque no se trata de la típica tulma) para cortinas y ventanas, llaveros de telas deshilachadas. “Todo sirve, nada se debe tirar, y en el hogar se deben atender los detalles. Al vivir en el campo mi casa, por ejemplo, es de paredes blancas y tiene muebles de madera. Queda muy aburrido. Mis espacios tienen vida a través de estos objetos coloridos”, detalló. También mostró muñecas vallistas, del estilo de las que custodian los sueños y abrazan los infantes, totalmente hechas a mano.

La diseñadora chicoanense Fanny Chauqui.

Macetas con alma

Rossi Aguirre y Laura Maizares son docentes que trabajan en la inclusión de personas con discapacidad en Chicoana y Campo Quijano, respectivamente. Su marca Sunku Puriy significa “corazón viajero” y alude a la conexión con el presente que estas personas pueden lograr cuando se aplican al diseño de un objeto.

Rossi Aguirre trajo su marca Sunku Puriy

“Fusionamos las dos localidades para poder trabajar a partir del paradigma de la inteligencia emocional. A través del proceso de elaboración de una maceta, al que dividimos en seis partes, las personas plasman sus emociones”, contó. Las macetas son de cerámica y tienen coloridos diseños de imágenes de la Puna y mandalas.