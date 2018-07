Jorge Rial habló sobre la internación de Morena: "Estamos viviendo una pesadilla"

Luego de que se conociera la internación de Morena Rial (19) en una conocida clínica psiquiátrica del barrio de Villa Crespo, Jorge Rial (56) aclaró este jueves a través de su cuenta de Twitter que su hija fue derivada hasta ese centro médico por recomendación de psiquiatras luego de varios episodios que pusieron en riesgo su vida.

Además, el conductor de Intrusos (América, lunes a viernes a las 13) explicó que intervino la Justicia en el caso y habló "de personajes nefastos que se aprovechan" de su hija en clara referencia a Ulises Jaitt, el hermano de Natacha, quien este miércoles dio a conocer detalles del estado de salud de la joven en Twitter.

"Voy a aclarar la situación de mi hija Morena ante la manipulación de algunos medios y de un par de personajes nefastos que se aprovechan de una chica con problemas de salud.", comenzó diciendo el reconocido periodista a primera hora de este jueves.

Y siguió: "Lamentablemente mi hija está pasando por un difícil momento de salud y está internada en @InebaSalud. Luego devarios episodios que pusieron en serio peligro su vida los médicos del @SFinochietto y los psiquiatras de OSDE decidieron dar cuenta a la Justicia".

En detalle, el conductor aclaró la llegada de Morena al Instituto de Neurociencias Buenos Aires desde el Sanatorio Finochietto, donde estuvo internada durante diez días por presentar una cantidad menor de glóbulos rojos de la esperada.

"Ella está muy grave y se necesitan dadores de sangre. Llegó al Hospital casi muerta por una úlcera sangrante provocada por automedicarse con millones de sedantes comprados en el mercado negro", había dicho en su momento Natacha.

Sin embargo, la palabra oficial, que en este caso sería la de Jorge, desautoriza a la de la mediática. En ese contexto, el presentador televisivo precisó este jueves otros detalles sobre el estado de salud de su hija.

"Intervino el Juzgado Civil 76 y con las evaluaciones correspondientes dieron la orden de internación. Más allá de su mayoría de edad yo tuve que firmar el consentimiento por ser su padre. De todas maneras apoyo la decisión porque la vida de mi hija estuvo en serio riesgo", agregó al respecto.

Y continuó: "En este momento mi hija está en manos de los mejores profesionales. Mi familia y yo estamos viviendo una pesadilla hace meses. Pero el amor hacia ella nos hace pelear para recuperar a Morena lo más rápido posible. Agradezco la preocupación de todos. Vamos a salir de esta también".

En tanto, en un quinto y último mensaje, el periodista aseguró que no va a hablar más de Morena. "No voy a dar más detalles que vulneren la intimidad de mi hija. Eso se lo dejo para los delincuentes que publican chats o audios de una chica enferma y con riesgo de vida. Hoy lo importante es la salud de mi hija", finalizó Rial.

Cabe destacar que este miércoles, el hermano de Natacha no sólo dio a conocer detalles de la reciente internación de la adolescente en el Instituto de Neurociencias Buenos Aires, sino que además filtró un supuesto audio de Morena, en el que ella le describe su situación y le pide que difunda la noticia.

Estoy internada en Ineba, la verdad no sé bien qué fue lo que pasó. Estaba en el Sanatorio Finochietto, me doparon y me trajeron para acá. Esa es la realidad... no sé quién fue, ni nada. Hacelo circular y ayúdenme a salir, tirame fuerzas", indica una voz de mujer, que aparentemente sería de Morena, en el audio en cuestión.

Fuente: Medios de prensa